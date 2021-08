Kan In Lee puede fichar hoy por el RCD Mallorca por cuatro temporadas

Kang In Lee puede convertirse hoy en nuevo jugador del RCD Mallorca, octavo fichaje de la temporada contando a Amath y noveno incluyendo a Mollejo que volvió a ser cedido por el Atlético.

El surcoreano aterrizaba ayer en Palma tras haber rescindido contrato con el Valencia el día anterior. En la ciudad del Turia ya situaban a Lee en el RCD Mallorca ya que el jugador se habría decantado por seguir en la liga española por delante de otras opciones fuera de España que tenía. También otros equipos de la liga como el Granada pujaron en su momento por la joven promesa del Valencia que aún tiene 20 años y con mucho recorrido por delante.

La intención del RCD Mallorca es firmar a Lee por cuatro temporadas como ha hecho en otros casos pero aún restan algunos detalles por cerrar según apuntan fuentes de la negociación a Deportes Cope Mallorca. Por lo tanto el acuerdo aunque muy avanzado aún no es total. En el RCD Mallorca son optimistas pero también prudentes, ya que al ser jugador libre desde que rescindía con el Valencia son horas en las que cualquier otro equipo podría cruzarse en el camino del RCD Mallorca, que no puede competir con la mayoría de equipos en cuanto a salario.

Es cierto que el club ha hecho bien los deberes al disponer de margen para fichar y haber podido insribir jugadores sin ningún problema, pero no puede competir con otros clubes en salario.

Además, en el RCD Mallorca son conscientes de que la inyección de dinero por el acuerdo con el fondo CVC ha hecho que ahora todos los clubes dispongan de liquidez para firmar, algo que no ocurría semanas atrás. Máxima prudencia por lo tanto en el Mallorca hasta que el jugador no esté firmado.

Curiosamente, de firmar Lee, el RCD Mallorca volverá a contar con dos jugadores asiáticos en sus filas como hace dos temporadas cuando con Kubo en el equipo llegaba el legendario surcoreano King Sun Yong, un jugador de gran trayectoria en su país y con presencia en la Premier League pero que llegó al RCD Mallorca completamente fuera de forma y jugó apenas 12 minutos con el equipo.

Lo más llamativo es que Kubo y Lee se asemejan bastante en su forma de jugar, ocupan posiciones de ataque tanto por banda en media punta, ambos zurdos, ambos con buen tiro. Lee acumula 44 partidos y dos goles en la Primera División, un jugador criado en Paterna y en el que había puestas muchas esperanzas por parte del valencianismo, pero que no ha acabado de explotar.

Sin embargo, tiene 20 años, en ocasiones un jugador tan joven necesita un club de menos presión que la que tenía en el Valencia, por lo que su llegada al RCD Mallorca puede ser muy positiva para ambas partes. El club bermellón busca con el surcoreano una inversión, algo que no tiene con Kubo, jugador que no es del Mallorca al pertenecer al Real Madrid.

En cuanto a otros posibles movimientos, como en el caso de Lee el Club no tiene nada previsto en este momento pero siguen rastreando el mercado en busca de cualquier jugador que pueda mejorar el nivel de la plantilla, una plantilla ya de por sí reforzada con jugadores muy interesantes y más experiencia en la máxima división. Pablo Ortells, director deportivo, está bastante satisfecho por la plantilla que se ha confeccionado.

La llegada de Lee no tiene por qué significar la salida de otro jugador, si bien Mollejo tiene ofertas de segunda división. Es posible que algún jugador quiera salir por la inflación en los puestos de ataque. El RCD Mallorca cuenta con muchos jugadores ahora para el ataque si se confirma la llegada de Kan-IN. Kubo, Mboula, Amath, Lago Junior, Dani Rodríguez, Antonio Sánchez, Febas, Mollejo. Hay que tener en cuenta además que no se ha encontrado destino para Trajkovski por lo que si antes de la medianoche de mañana no tiene nuevo destino será otro jugador de ataque en la plantilla.