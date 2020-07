Virginia Torrecilla: "Esto me hará más fuerte para ver la vida de otra manera"

"Tengo como referentes a Dani Rovira o Sara Carbonero. Ellos están peor que yo y son mi ejemplos" son algunas de las declaraciones de Virginia Torrecilla para una entrevista que tuvo con RTVE. La jugadora del Atlético de Madrid fue operada de un tumor cerebral el pasado mes de mayo. La futbolista se encuentra contenta y es optimista después de la intervención quirúrjica.

"Ahora me estoy haciendo un tratamiento de radioterapia. Me voy por las mañanas de lunes a viernes y el tratamiento es de 1 hora y al ser tan largo, se hace más difícil. Me voy un mes de vacaciones con mi familia para desconcetar y a mediado de septiembre es cuando empezaré con la quimioterapia cada mes y medio" asegura la futbolista, ahora que su vida se ha convertido en una montaña rusa.

A pesar de ello, encuentra fuerzas para seguir entrenando y se ha convertido en un ejemplo a seguir. Por las tardes, se ejercita en el gimnasio o se entrena con su preparador físico. Además de ello, la malloquina corre, toca el balón, realiza ejercicios de fuerza. Afirma que nota las agujetas y agradece que su cuerpo responda positivamente al ejercicio.

"Tuve que engañar a mi hermana porque estaba embarazada y no quería decirle la verdad. Mi madre veía que no podía tragar cuando me decían cosas de la radio y la quimio", asegura que comunicarlo a su familia fue muy complicado. Explica que la vida le ha colocado en esta situación y no es la mejor. Pero considera que dentro de lo negativo, puede ver el lado positivo de las cosas porque no tiene restos de tumor.