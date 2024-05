Jurgen Klopp declara su amor por Mallorca: "Hay muchas cosas que me gustan aquí"

Jürgen Klopp acaba de cerrar el periodo más intenso y exitoso de su carrera, nueve años en el Liverpool con ocho títulos, entre ellos la Premier. Llegaba a Inglaterra tras haber sido campeón con el Borussia Dortmund y finalista de Champions, lo que ahora repite el equipo alemán ante el Real Madrid este sábado en Londres y que se podrá vivir en Cope.

Además de su palmarés, Klopp se ha convertido en uno de los referentes del fútbol mundial por su carisma y su discurso frontal, su capacidad de liderazgo en el Liverpool y el aprecio que ha recibido en el histórico club inglés y con el que fue despedido de Anfield. Tantos años de fútbol al máximo nivel han dejado al técnico de Stuttgart exhausto y con necesidad de cargar las pilas. A nadie se le pasa por la cabeza que Klopp vaya a dejar de entrenar.

¿Y cuál es el mejor plan para un alemán cuando necesita cargar las baterías? pues entre las alternativas siempre está Mallorca. Una isla en la que los alemanes se sienten en casa. Llevan décadas residiendo miles de ellos en la isla y sobre todo son millones que llevan años eligiendo la isla como destino vacaciones o de turismo deportivo, sea golf o ciclismo, por no hablar de los millones que bucan el sol, playa y fiesta.

Mallorca ofrece una oferta muy amplia, convive lo económico con el máximo lujo. Klopp lo sabe ya que desde hace años tiene casa en laisla, aunque ahora lo que se plantea es vivir continuadamente en la isla y tener tiempo para descansar, pensar. "Cómo voy a saber lo que es eso si no lo hago nunca" viene a decir. El técnicosiente atraído por la vida "en el sur", por la gente, por el sol, claro. Algunos dirán que Klopp podría enamorarse tanto de la isla que acabarádirigiendo algún día al Mallorca. De hecho, bromeó al respecto el propio técnico hace unos años, quién sabe si son palabras proféticas.

Así que el técnico alemán de 56 años va a disfrutar de Mallorca y ha hecho en el diario BILD toda una declarción de amor a la isla. Klopp decidió comprar una hermosa villa en la isla por 4.3 millones de dólares para vivir cómodamente.Y se toma un respiro para recargar: "ahora me tomo mi tiempo libre. ¿Cómo se supone que voy a saber cómo me siento durante o después del descanso y qué quiero hacer entonces? Ni idea. Esperemos". Preguntado sobre Mallorca, Klopp aseguró que toda su vida había "soñado con tener una casa en el sur. Me gustan el tiempo, el clima y la gente".

Y añade: "hay muchas cosas que me gustan aquí. Y también gente que ya conozco. No es que esté buscando nuevos amigos. Ya tengo amigos para toda la vida, y si algunos de ellos también están aquí, genial". Hacía especial hincapié el técnico en los motivos personales también: "nos estamos haciendo mayores y la atención médica aquí es excelente. Hay muchos médicos alemanes y me gustaría poder entender cada palabra de los diagnósticos”.



Los residentes bien conocen las listas de espera y los problemas de la sanidad pública, no es que por ello no se deje de apreciar, pero tiene serios problemas, no es el caso de Klopp porque la oferta privada es amplia y de calidad también, y encima le hablan en su idioma, dada la cantidad de profesionales de la medicina alemanes en la isla.

Pero según ha reconocido el entrenador, no se jubila: "es imposible que no vuelva a trabajar. Un entrenador es un entrenador". Klopp afirma que su deseo es construir un “paraíso ecológico familiar” junto a otros parientes. De hecho, transformó la villa en una casa de bajo consumo energético con un sistema de calefacción y aire acondicionado interconectados que reducen el 75% de gasto, según detalla.Klopp es socio del Mallorca Country Club de Santa Ponsa y seguro que acudirá a ver el Mallorca Championships de tenis.









