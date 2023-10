Un jugador del San Pedro denuncia una agresión y la leve sanción para el agresor

Nuevo episodio de violencia en los campos de Baleares. Un jugador del San Pedro, de Primera Regional, ha denunciado la agresión sufrida por un jugador del Artà en la pasada jornada, que le propinó un cabezazo. Daniel Sastre ha explicado en las redes sociales lo ocurrido y la conmoción que le provocó, con una herida en la ceja que muestra en su exposición.

Daniel documenta el acta arbitral también. Pero lo que le ha llevado a exponer su caso es la sanción de cinco partidos que le ha impuesto el Comité de Competición al agresor, el jugador del Artà. Una sanción irrisoria para una agresión de este tipo y que en el fútbol regional es donde más duro debe ser el castigo por la desprotección que sufren jugadores, árbitros en estos partidos. Tiene claro que hay un agravio y que si la agresión la hubiera sufrido un árbitro como por desgracia ocurre también, la sanción hubiera sido más contundente.

Daniel Sastre espera que no vuelva a ocurrir algo así aunque lo pone en duda con sanciones tan leves. Comienza su exposición diciendo que "Día 14/10/2023 en el partido Arta-Col. San Pedro, de 1 Regional, sufrí una agresión mediante un cabezazo sin estar el balón en juego por un jugador del Arta, posteriormente yo una vez estando en el suelo aturdido. Dicho jugador del Arta siguió increpándome, hasta que una persona de su cuerpo técnico salió al campo para separarlo, tuvieron que asistir los servicios sanitarios debido a los mareos, vomitos y una brecha en la ceja donde he necesitado 5 puntos".

A continuación, Daniel explica que "tuve que someterme a un tac y unas horas en observación, el trío arbitral vio la jugada perfectamente y así lo reflejó en el acta". El jugador del San Pedro muestra su impotencia por la sanción a su agresor: "Hago este escrito porque me parece vergonzosa la sanción impuesta a dicho jugador por la federación, porque me gustaría saber qué sanción sería impuesta a un jugador, si un árbitro sufriese este tipo de agresión, porque todos formamos parte del mismo juego".

Y sentencia: "Yo aquí no veo una sanción ejemplar visto lo ocurrido,solo veo lo barato que sale agredir en un campo de fútbol, que casi se va a perder más partidos el agredido que el agresor. Es de risa". Finalmente: "Quiero dar las gracias al trío arbitral y al CE Artà por su atención y preocupación en todo momento, cosa la cual no ha hecho la Federación FFIB, espero que no se repita ningún hecho así en toda la temporada pero con estas sanciones lo veo difícil".







