José Tirado: "Nos estamos jugando el primer puesto y sólo pueden entrar 200"

La situación sanitaria en Baleares ha mejorado este mes y fruto de ello el Govern decidió flexibilizar algunas restricciones que también afectan al mundo del deporte. El pasado sábado el ejecutivo autonómico publicaba las nuevas medidas, entre las que figura una mayor presencia de público permitida en los partidos.

Aunque la normativa no es muy clara, especifica que se puede llegar al 50% del aforo siempre que se respete una distancia entre aficionados de tres asientos. La norma era de 400 al aire libre y 200 en interiores, pero con las nuevas medidas se puede ampliar bajo esos parámetros para competiciones nacionales en fases finales o playoffs. Y ahí llega la peculiaridad de la norma que ha desconcertado a los clubes, en especial al Palma Futsal, que aún está disputando fase regular.

Así las cosas, el Palma Futsal va a ser el único de los equipos de élite que no podrá aumentar el aforo en el partido de este sábado contra el Levante, un partido que enfrenta a segundo contra primero y en el que el Palma Futsal se juega sus opciones de ser campeón de liga regular.

Sin embargo, sólo podrán verlo 200 socios que ya agotaron las entradas el miércoles.

En cambio en los partidos de Segunda B como el del At.Baleares podrán entrar al menos 1000 personas, como ya hiciera la UD Ibiza el pasado domingo, y lo que es más desconcertante para el Palma Futsal, el Bahía San Agustín la semana próxima con la visita del Palencia también podrá aumentar su aforo.

El agravio se produce por la fase de competición en la que está cada equipo. Mientras el Palmer Alma Mediterránea (Bahía) juega ya segunda fase, o los equipos de Segunda B juegan segunda fase, el Palma está en la liga regular. "¿El virus debe contagiar más en liga regular?" se preguntan algunos.

El Director General del Pama Futsal José Tirado cree en la buena fe de la norma pero no la comparte. En declaraciones a Deportes Cope Baleares, Tirado señala que "la idea del Govern no es mala, es intentando ayudar a los equipos a tener público cuando se juegan cosas importantes. Pero cada competición es un mundo, quizá nosotros nos lo estamos jugando ahora. Me estoy jugando un primer puesto de liga regular que es muy importante. La voluntad es magnífica de ayudar, pero no sabemos cómo estaremos dentro de dos meses".

Tirado no lo entiende: "Nos estamos jugando liga regular, es un partido muy importante para nosotros y podemos meter 200 personas. Luego se jugará un partido de baloncesto y podrán meter 1000 personas. Al abonado un partido como este sábado, tenemos 800 abonados, se han tenido que quedar fuera un montón, pero ya está, es lo que hay".

El responsable del Palma Futsal, ahora mismo segundo clasificado, añade que "si analizamos las competiciones como son este año, no son playoffs normales como otros años, ahora hay ligas divididas en partes (como segunda B, LEB Oro), estoy encantado por compañeros que puedan tener más público, pero por ejemplo el Palma Futsal a lo mejor sólo juega un partido de playoff dentro de dos meses, si tenemos la mala suerte de caer. Yo pregunto: ¿dentro de dos meses cómo estaremos? Si aquí cada semana puede cambiar todo. El Palma iniciaría los playoffs en Junio y podemos estar en nivel 3 o 1, no se sabe. Yo saber hoy que cuando juegue el playoff puedo meter 1000 no me sirve, a lo mejor puedo meter 3000 o menos de 1000".

El At.Baleares quiere 1200 ante el Villanovense.-

A todo esto, el At.Balears ha solicitado permiso al Govern para que puedan acudir 1200 socios al encuentro frente al Villanovense. La petición se hizo el lunes sin que hasta la fecha haya contestado el ejecutivo.

El club puede dar entrada a 1200, no llega al 50% y se permite mantener la distancia de tres asientos entre aficionados. De hecho el club aún no ha podido comunicar a qué socios les corresponde acudir al Estadio Balear este domingo en el crucial encuentro ante el Villanovense, en el que se juegan estar ya en Primera RFEF.