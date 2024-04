Jordi Horrach: "Me sorprende el desconocimiento que tiene Fausto Oviedo"

La batalla por la presidencia de la Federación Balear de Fútbol empezó hace meses aunque todavía no están convocadas las elecciones. Las federaciones territoriales están a la espera de que el Govern publique el decreto electoral. Mientras tanto, el precandidato Fausto Oviedo ha lanzado diferentes acusaciones a la actual junta, a través de los micrófonos de Cope.

Oviedo afirma que la junta no debería estar ya al frente de la Federació y que espera sea inhabilitada por la petición de diferentes clubes. Además, acusaba de un sobrecoste federativo para los clubes de 300.000 euros por parte de la FFIB. Oviedo afirma que "las sitauciones de la RFEF y la FFIB son simétricas".

El actual secretario general y también precandidato, Jordi Horrach, ha contestado a Oviedo en Deportes Cope Baleares: "me sorprende el desconocimiento jurídico de una persona que dice que es abogado, y no lo pongo en duda. Me sorprende su desconocimiento del ámbito normativo de la Federación y que se hagan estas afirmaciones tan taxativas cuando no dice ninguna verdad".

Horrach dice desconocer el contenido de esa petición de inhabilitación "porque no hemos recibido nada, por lo tanto no puedo valorarlo. No se ha leído la norma porque el Tribunal balear del deporte no es competente en esta materia. Me sorprende que pueda decir falsedades". Además, Horrach quiere dejar clara la legitimidad de la actual junta:

"No somos una gestora, somos una directiva aprobada por el Govern, para que el vicepresidente Pep Sansó asumiera funciones de presidencia de la directiva. Tenemos anuncio del Govern que aunque él diga que no vale, es un acto administrativo que nadie impugnó. Este acto administrativo dice que no podemos convocar elecciones hasta el periodo 2024-28. No sé por qué sigue dando vueltas a esto, que se dirija a la dirección general de deportes. ¿Un acto administrativo no tiene validez? me parece absurdo jurídicamente hablando. Tenemos que dar pasos adelante para presentar un proyecto para el fútbol y medidas para el fútbol".

El actual miembro de la FFIB y precandidato responde a las acusaciones sobre pérdidas de 300.000 euros, "qué pérdidas, este señor no ha visto las cuentas de la Federación, tenemos 18.000 euros de beneficio. No sé a qué tengo que responder. Como junta directiva se toman decisiones, no puede estar dos años de mandato sin tomar decisiones. Es imposible y menos en el fútbol. El BOIB anunció cuando Miguel Bestard dimitió anunció quién era el presidente y se nombró una directiva, el Govern dio el OK, no somos una gestora sino una directiva legitimada por la Dirección General de Deportes".

Sobre el decreto electoral que sigue haciéndose rogar por parte del Govern, Jordi Horrach afirma que espera que sea cuanto antes: "ojalá, estamos esperando este decreto desde el 1 de Enero, ya lo dijimos que en cuanto se publique convocamos elecciones. Son los asambleístas los que han de votar un nuevo presidente".

Unión con José Tirado.-

El precandidato anunciaba hace unos días que el director general del Palma Futsal, José Tirado, sería vicepresidente social de la FFIB en caso de resultar elegido. "Somos amigos desde hace años, es un referente en el deporte balear y a nivel empresarial como modelo de éxito. Hemos de incluir este modelo y tener visión de futuro".