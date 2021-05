Joao se despide entre lägrimas del Palma Futsal

Joao Batista se marcha. El jugador brasileño volverá mañana mismo a su Brasil natal para reunirse con los suyos y seguir el proceso de recuperación de una lesión que le ha impedido ayudar al equipo en las últimas jornadas y que le iba a hacer imposible poder participar en los play off por el título que el Palma Futsal disputará en los próximos días.

El anuncio de la marcha de Joao ha cogido por sorpresa a los aficionados del club palmesano y a una parte de la plantilla que no sabía de la salida de un jugador que pone así punto y final a su segunda etapa en el club balear en un año que, en rueda de prensa, ha reconocido Joao ser muy duro en lo personal. El brasileño decidió no viajar a Brasil este pasado verano dada la situación epidemiológica que se vivía en su tierra y se quedó en la isla por lo que con este habría sumado ya casi dos veranos sin ver a los suyos. Además, un emocionado Joao ha desvelado que su abuela falleció el año pasado y con lágrimas ha reconocido que le irá "bien" regresar a su país.

���� @joaoo06 se ha querido despedir personalmente de sus compañeros de equipo



���� ¡Mucha suerte en tu nueva etapa, Joao!#GraciasJoao#GOPalmapic.twitter.com/Sux9XaRBah — Palma Futsal (@PalmaFutsal) May 27, 2021

Joao, que no ha querido cerrar la puerta a una eventual tercera andadura en el Palma Futsal, "no quiero cerrar la puerta porque nunca se sabe que puede pasar", ha dicho el ya ex jugador del Palma, ha subrayado que de cara a la próxima temporada va a jugar en Europa viviendo una nueva aventura en la que, además, espera poder reencontrarse con el Palma Futsal en algún momento. "Tendremos que jugar Champions", ha dicho Jose Tirado, director deportivo del Palma Futsal bromeando con Joao que ha querido tener palabras de cariño para sus ya ex compañeros."Dejo el Palma con una buena sensación porque está creciendo mucho. El Palma siempre estará conmigo, seré un seguidor más”, ha dicho el brasileño que, además, va a ser padre de nuevo en un corto espacio de tiempo