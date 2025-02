Joan Mir e Izan Guevara vuelven a sonreír a punto de iniciar el Mundial de motociclismo 2025

Arranca el Mundial de Motociclismo este fin de semana en Thailandia , el circuito de Buriram sustituye al de Doha como estreno de este Mundial 2025 que aparece revitalizado para España por el título de Jorge Martín y la figura de Marc Márquez como gran aspirante de nuevo.

Nadie ha conseguido lo que pretende Márquez, volver a ganar tantos años después de su último titulo, y lo hace esta vez pilotando una Ducati.

Pero sin duda otro de los grandes alicientes de Moto GP será qué es capaz de hacer la otrora marca campeona Honda, que desde antes del covid no ha sido una moto competitiva y ha hecho sufrir más que otra cosa al mallorquín Joan Mir. Tanto Joan Mir como Izan Guevara, quien fuera campeón del mundo de Moto 3 y sigue en Moto 2 pero ahora en la estructura Pramac Yamaha, vuelven a tener esperanzas en un buen año tras unos años complicados.

El otro mallorquín campeón del mundo, Augusto Fernández, será probador del equipo Yamaha y sigue en el Mundial de Moto GP.

Joan Mir, campeón del mundo de Moto 3 en 2017 y Moto GP en 2020, vuelve a sonreír cinco años después al comienzo de un Mundial. Pese a todo, Mir se muestra muy cauto, como le confiesa a Emilio Pérez de Rozas en Diario de Mallorca: "claro que estoy contento, he tenido las mejores sensaciones desde que estoy en Honda y eso es mucho , es casi todo. En los test, no estamos hablando de hacer una vuelta rápida, sino de ser constante, regular y marcar mi estilo, por fin. Tener un ritmo para luchar por meternos entre los diez primeros", indica Mir.

Prudente.-

Joan Mir se muestra, sin embargo, cauto y no quiere lanzar las campanas al vuelo: "esperemos después de haberlo pasado tan mal estos dos años. No quiero animarme, prefiero ser cauto. No quiero ilusionarme tan fácilmente. ¿Estoy ilusionado? sí, quiero agarrarme a este buen inicio, pero soy muy prudente".