Javier Aguirre sobre Llabrés: Vino él a hablar conmigo, me sorprendió por su seguridad y desfachatez

El Real Mallorca afronta el último partido del año en Son Moix con la necesidad imperiosa de una victoria que haga tener unas fiestas tranquilas enfrente el Osasuna que busca seguir con las buenas sensaciones tras su victoria ante el Rayo en el minuto 95.

El entrenador del Mallorca no está preocupado por la falta de gol, preguntado por las claras ocasiones falladas del último partido contra el Almería, ha asegurado "Me preguntaron si estaba preocupado por la falta de gol, lo estaría si no generamos ocasiones. Pero la falta de gol nos ha condenado un poco, mientras se generen una o dos por partido acabarán entrando", ha apuntado en rueda de prensa.

El que ha mostrado una madurez y liderazgo impropia de su edad ha sido Javi Llabrés, ya que el técnico ha contado que Vino él a hablar conmigo y me sorprendió por su seguridad y desfachatez. "No te preocupes, estoy bien", me dijo. Está preparado. Esto es fútbol. Bienvenido a Primera División. Aquí los errores se notan".

Sobre el rival



Ellos han mejorado mucho la faceta ofensiva, hacen muchas cosas con la pelota. No vivo el día a día, veo muchos partidos de ellos y han mejorado mucho. El trabajo de Jagoba es buenísimo. Tienen muchas variantes ofensivas. No sé qué ha pasado, pero ni nosotros ni ellos estamos con los puntos del año pasado. A ver si conseguimos maquillarlo con una victoria", ha destacado.

Mejora defensiva



Tras cuatro partidos sin encajar gol, se le ha preguntado sobre el porqué de la mejoría, en la que no ha dudado en alabar al capitán “Raíllo nos da empaque, liderazgo y hace mejores a los de al lado. Los capitanes en general son gente que empuja al vestuario. En el aspecto defensivo todos están corriendo”.

Sobre el equipo



En el apartado de bajas, Mascarell no llega, aunque sí que lo hará Jaume Costa, que también acabó con molestias. "Las lesiones nos han condicionado la temporada, algo que no nos pasó el curso pasado". Sobre el natural de Artà ha valorado "Darder ha hecho un gran esfuerzo. Es un gran jugador y sinceramente está como el equipo. No hemos podido dar ese salto de calidad necesario para sumar de tres en tres. Y esto hace que no veamos su parte buena", ha añadido acerca del mediocentro.