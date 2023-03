Javier Aguirre: No le puedes decir no a tu país

El parón de selecciones siempre es ocasión propicia para reflexiones en voz alta sobre la marcha de la temporada, pero también es de interés la opinión de ex seleccionadores sobre las citas de los diferentes combinados nacionales. Ha sido el caso de Javier Aguirre, técnico del RCD Mallorca y ex seleccionador mexicano en dos Mundiales, que ha sido abordado por la ESPN de México.

Aguirre ha dejado la puerta abierta permanentemente para un regreso a su país, ya fuera al banquillo de México o para dirigir algún club. Aunque está muy a gusto en el Mallorca y tiene una propuesta de renovación del club para seguir otro año, el técnico no ha querido hasta ahora cerrar nada, no ha querido firmar su renovación. El motivo que siempre esgrime el técnico es que no se puede cerrar hasta que el equipo tenga asegurada la permanencia. A Aguirre se le ha visto tenso y disconforme con el transcurso de los últimos partidos, sabe que falla algo y que alguna tecla hay que tocar porque el balance fuera de casa es muy pobre, seis derrotas consecutivas.

El parón sirve sin duda para ver las cosas con más profundidad y tratar de hacer algunos cambios. El técnico trata de motivar y arropar el grupo en ausencias de los siete internacionales; ayer se le vio pasando por el medio del pasillo de collejas a Baba por su nueva imagen, el motivo por el que pasó el técnico también es desconocido, pero sirivió para unas buenas risas.

Con ese talante tranquilo Aguirre ha reconocido en un medio de su país que siempre tiene las puertas abiertas. Mientras esté en activo siempre estará dispuesto a entrenar en México. ¿Está abriendo la puerta a marcharse al término de esta temporada o es una declaración lógica y obvia para un futuro?

"No le puedes decir no nunca a tu país, a mí las dos veces que me llamaron en 2001 y 2009 en situaciones complicadas, o cuando me llamó Monterrey que estaba yo sin empleo, pues es tu país, carajo. Está tu ghente, tus hijos, mi nieta, mi familia, mis hermanos, mi comida, mis jarras, es mi banda, es lo mío. De cuando en cuando ir a tu país te viene bien, y si encima es para intentar da una alegría a la gente con la selección mexicana... por supueseto mientras yo esté activo, tenga capacidad, al estar vigente estás ahí".

Sobre la situación de la tricolor, no pudo ser más contundente tras el decepcionante papel en el Mundial de Catar." Tocamos fondo.Así como lo dije cuando nos echó la FIFA con los cachirules, que tocamos fondo. Hubo reestructuración, hubo cambios y este es el momento. Aquí en España no puedo defender el que no haya descenso. ‘Oye, Javier, ¿cómo es que el último no se va a Segunda?’, pues no se va, pagan no sé cuánto y se quedan. Luego el porcentaje, la multipropiedad, tantas y tantas cosas, califican 12 de 18, son cosas que te cuestan defender”, ha dicho el técnico en el programa "Cronómetro" de ESPN.

El técnico añade que "Hay muy buenos dirigentes enMéxico. A mí me pareció lo de Yon de Luisa, lo de Mikel Arriola, me parecieron tipos que no procedían de futbol, pero que lo hicieron bien a nivel administrativo, a nivel orden, pero yo creo que los dueños deben de ser muy inteligentes y poner encima de la mesa los intereses colectivos, no el individual. Yo creo que debemos, en este momento, ser un poquito generosos con el futbol mexicano, que tanto nos ha dado a todos y ayudar y si hay que sacrificar una lana, proyectos o jugadores, pues hay que hacerlo, nos están comiendo el mandado los vecinos del norte”.



Finalmente, habla del desgaste que supone dirigir a México: "Yo siempre lo he comentado en broma, pero tómenle una foto cuando recibe el cargo y tómale una foto cuando sale y nos consume, nos consume a todos los que hemos llegado y hemos salido de una u otra manera, que no hemos logrado el objetivo que todo el mundo quiere, quedar entre los ocho mejores, pero esto no es fácil”.

Sobre el nombramiento de Diego Cocca como nuevo seleccionador, dice que "me parece muy buena decisión, jugó en México, dirigió en México, siente al mexicano y se ve un tipo ordenado, serio, trabajador. Yo creo que fue una buena decisión al final. Se lo auguró porque entiende el futbol, lo jugó que es muy importante, y jugó en México. Sabe cómo son los medios de comunicación, sabe la afición cómo se las gasta, ha vivido muchos años entre nosotros, ha dirigido dos o tres equipos”.