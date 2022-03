Javier Aguirre por Luis García, solución de emergencia para la salvación del RCD Mallorca

Puede resultar como lanzar una moneda al aire esperando que caiga cara pero el RCD Mallorca ha preferido optar por una decisión traumática como la de prescindir del técnico del ascenso, Luis García Plaza, en busca de una reacción y frenar una caída libre. El RCD Mallorca se ha encomendado a Javier Aguirre, ha buscado tener un recambio que les convenciera para una situación de emergencia antes de destituir a Luis García, a quien se ha respaldado durante muchas semanas en espera de una reacción. Lo ocurrido hace dos temporadas cuando se mantuvo a Vicente Moreno para acabar descendiendo quizá ha ayudado a tomar la decisión, por dolorosa que fuera.

La destitución se produjo en la tarde del martes. Si había un momento para el cambio de entrenador era la semana del parón de selecciones y también en el día libre. Con el técnico madrileño esperando acontecimientos al ver las noticias sobre su destitución, el club estuvo cerrando el acuerdo con el ex técnico de Rayados de Monterrey hasta hace tan solo unas semanas, con el que ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF el año pasado junto a Toni Amor, su segundo entrenador desde la etapa del Leganés hace dos temporadas. Tras tener el sí del mexicano, el club se puso en contacto con Luis García para comunicarle fuera de las instalaciones del club la destitución. Se quiso evitar la imagen del técnico llegando a Son Moix ante las cámaras, se hizo de manera discreta y preparando su despedida para hoy, cuando el madrileño se despedirá en rueda de prensa.

Era una decisión muy dolorosa, no es agradable ni fácil destituir al entrenador que te ha subido a Primera División, un técnico además muy implicado desde su llegada en el planificación con el director deportivo Pablo Ortells y además que ha asumido casi la portavocía del club. No es que fuera el portavoz, es que durante mucho tiempo ha sido la cara y la voz del club para casi todo, ante la falta de un dirigente que sea la voz del club. Con un presidente ausente y que habla con dificultad español, una propiedad ausente, un consejero delegado más bien de gestión y un director deportivo que es un perfil de toda la vida de secretario técnico de despacho pero no de micrófonos. Todos aparecen en cuentagotas por lo que el entrenador era la voz del club para casi todo.

Luis García ha sido siempre muy directo en sus comparecencias, ha hablado de todo lo que se le ha preguntado y ha sido transparente en sus impresiones sobre el equipo. El despido del técnico era un clamor en ciertos sectores de la afición en las redes sociales en las últimas semanas tras cada derrota, pero tras conocerse ha habido muchas reacciones de apoyo y agradecimiento al entrenador por haber hecho historia con el ascenso de la pasada temporada y su forma de ser. El técnico contaba con el respaldo del grueso del vestuario, las leyendas urbanas sobre una oposición del vestuario al entrenador son sólo eso.

El RCD Mallorca se encomienda a Javier Aguirre en busca de una reacción en el aspecto anímico. Se le ve como un gran motivador capaz de hacer reaccionar a los jugadores, de incideir en la mentalidad de los jugadores. Se trata de volver a lo básico, un equipo que sea capaz de estar ordenado y cerrar esa sangría de goles, a la vez que tenga otra mentalidad cuando se sume al ataque.

Los jugadores son los mismos que en la primera vuelta compitieron y sacaron resultados, con el refuerzo de jugadores que han sumado como Muriqi, Giovanni y Rico. El equipo está por primera vez en descenso, se ha acostumbrado a perder, son seis derrotas consecutivas y sólo dos victorias en lo que va de 2022. El equipo está tocado y hay que hacerlo reaccionar. No se ve a jugadores que estén un punto por encima de los demás, el nivel general es bajo y no hay un jugador que esté cerca de su nivel óptimo de rendimiento. En ataque sólo suma Muriqi y algún rato de Salva Sevilla, jugadores como Ángel, Kubo, Lee, Dani son una sombra de los de la primera vuelta. Antonio Sánchez está con su voluntarismo aportando entusiasmo pero los jugadores que deben hacer daño en ataque no lo hacen y todo queda a expensas a que acierte su ariete, Muriqi. El japonés Take Kubo es una sombra de lo que fue en la primera vuelta de campeonato, no se va de nadie, Lee es alguien que recuerda al jugador que arrancó el campeonato.

Y en general la candidez de todo el equipo a la hora de competir le convierte en muy vulnerable, se ha visto en los últimos partidos plasmado en los errores de un jugador como Baba en un puesto de máxima seguridad, tanto ante el Real Madrid como el Espanyol. Mientras tanto, la dirección deportiva también queda en entredicho porque las inversiones que se han hecho por ahora son un fiasco. El portero Greiff, Mboula (ahora cedido), Amath y Hoppe son jugadores por los que se pagó traspaso y que por ahora no han rendido por uno u otro motivo.

Javier Aguirre ya se enfrentó al reto de salvar al Leganés hace dos temporadas, precisamente se lo jugaba ante equipos como el Mallorca. No consiguió el éxito pero estuvo cerca, en 26 partidos dirigidos, ganó siete, empató diez y perdió nueve. En el Rayados de Monterrey conquistaba la Concachampions ante el América de Solari el pasado 17 de Octubre. Hace pocas semanas sin embargo era destituido tras perder ante el San Luis 0-2 con el equipo antepenúltimo. Había sectores de la afición en contra tras el pobre papel en el Mundial de clubes.

Aguirre ha dirigido en España a Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol y Leganés por lo que su etapa al frente del Mallorca será la sexta en España. El contrato podría prorrogarse en caso de permanencia del Mallorca, si bien en el club preferían un compromiso sólo hasta final de temporada.