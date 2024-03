Javier Aguirre, el desatascador que ha encarrilado la temporada en el Mallorca

Una imagen esta temporada define al RCD Mallorca de Javier Aguirre y resume la personalidad de su veterano entreandor, una escena que pasará a la historia de la Copa del Rey y que para el director de Tiempo de Juego, Paco González, pasará a la historia del fútbol.

Las risas, empujones y gritos que parecían de alegría en la previa de la tanda de penaltis más importante del Mallorca de los últimos años, la semifinal de Copa del Rey en Anoeta contra la Real Sociedad. Cualquiera pensaría que eran unos inconscientes, que habían enloquecido o que eran unos frívolos. Miles de mallorquines a kilómetros de distancia y los 500 que estaban en Anoeta sin saber dónde meterse ni si mirar o no mirar, la gente hecha un flan, los rivales también concentrados y serios, y aquellos echándose una risas y parecía que de juerga.

Si uno se fijaba en lo que estaba pasando en aquel corrillo se veía que Javier Aguirre llevaba la voz cantante. El técnico iba diciendo los lanzadores a su manera y los jugadores respondían con un ¡bien! Antes el técnico ya habia avisado a los suyos: "señores, hemos ganado ya pase lo que pase". El verse ganadores es una actitud mental a la hora de enfilar el punto de penalti.

Parecía inconsciencia pura pero los lanzadores del Mallorca estuvieron espectaculares, primero Greif deteniendo el de Oyarzábal. Después Muriqi, Morlanes, Mascarell, Radonjic y finalmente Darder, este último cambiando el tiro y algo menos contundente pero igualmente entró.

Pero no se trata tan solo de una escena magistral que ha llevado al Mallorca a la cuarta final de la Copa del Rey. Se trata de una temporada en la que el equipo no ha brillado en liga y ha estado más en apuros que disfrutando, siempre cerca de los puestos de descensos pero sin llegar a caer. En ese alambre continuado durante tantos meses, esa capacidad del técnico mexicano para vivir en esas situaciones y dirigir en mitad del peligro, ha sobrevivido el Mallorca y a falta de nueve jornadas tiene ocho puntos de colchón. No se fía el técnico y así lo decía el sábado, "peores cosas se han visto" sobre equipos que finalmente descienden cuando nadie lo esperaba.

Pero ¿qué hace de Javier Aguirre un especialista en situaciones delicadas? ¿dónde reside esa capacidad como gestor de grupo? de Aguirre se discuten muchas cosas, sus plantamientos, su juego defensivo, directo, sus nulas concesiones al juego de posesión tan de moda. Aguirre es un entrenador ahora mismo contracultural, no predica la posesión ni el juego elaborado desde el portero, que parece la única manera de jugar hoy en día. No le importa parecer antiguo y sobre todo no quiere que ningún jugador se ahorre nada. El que se reserve no estará con él, siempre lo deja claro.

Pero cómo alguien de 65 años, tan distinto a los jóvenes de hoy en día, tan lejano que podría parecer el padre y en según qué casos el abuelo de algunos jugadores, llega a sus futbolistas, cómo les convence, cómo les motiva, cómo les destensiona en momentos como el mencionado en San Sebastián. Eso ya es cosecha personal, es mérito de una personalidad que intenta acortar las distancias. Burlón, provocador, motivador, todas esas cosas que tampoco esconde en sus ruedas de prensa. Un Aguirre que ha encontrado en la isla ese nuevo enganche a la liga española, donde ya acumula amplia experiencia tras haber dirigido a Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol y Leganés antes de recibir la llamada del Mallorca a la desesperada justo ahora hace dos años.

El técnico es feliz en la isla y ha sacado lo mejor de sí mismo para dirigir al equipo, como cuando hace dos años con el equipo casi en Segunda tras el 2-6 ante el Granada, consiguió liberar de presión a los suyos para que lo intentaran y no bajaran los brazos. Luego como él dice tuvieron esa pizca de fortuna necesaria y se salvaron.

Aguirre transmite sobre todo seguridad a los futbolistas, tranquilidad, les habla en mensaje claro y directo, lo más sencillo posible, intenta llevar al jugador a su terreno o donde es preciso en cada momento. Sabe activar a los suyos cuando ve algo de relajación pero también quitar tensión cuando la situación es estresante.

Quizá todo forme parte de su librillo de vida de quitar gravedad a las cosas y más al fútbol, aun siendo importante no es lo único, una persona leída que se relaja también de manera nada futbolística en un vestuario, leyendo libros. Nunca sale a los calentamientos y si aparece es por la obligación de los derechos televisivos a la entrevista previa. Suele quedarse leyendo y en un ambiente propicio y relajante para él que le da paz. Esa forma de destensionarse le permite estar más fresco para llegar al jugador.

Es fácil decir "no pasa nada si fallas" cuando hay tanto en juego, pero hay que ser capaz de convencer al jugador para que lo haga lo mejor posible y que la tensión no le haga equivocarse. Eso forma parte de su capacidad. El "vasco" no duda en la semana en abroncar al grupo si tiene que hacerlo y si ha de ser algo concreto a algún jugador, lo hace individualmente. Por contra le gusta elogiar al grupo o a un jugador delante de sus compañeros. Esa normalidad que le da a su dirección de equipo es con la que le gusta destensionarse también ante las cámaras. Tras ganar al Granada le preguntaban por la semana de tranquilidad por el parón y los puntos del equipo en Dazn, y el técnico se puso a detallar las tareas que tenía que hacer con su mujer, como cualquier otro ciudadano,"ir al súper, la tintorería, la farmacia, tengo que hacer de marido".

Es lo más pragmático posible y sin rodeos, como ese fútbol que practica su Mallorca, sabiendo jugar directo a menudo para buscar la segunda jugada, saber neutralizar al rival y luego buscar sus puntos débiles. Las cosas sencillas y la capacidad para llevar a los jugadores que recuerda lo mejor del librillo de Luis Aragonés con el que tiene algunos paralelismos, ya que Luis también sabía llegar al jugador, era directo y contundente, y dirigió hasta avanzada edad. De hecho, en Mallorca Eto'o le llamaba el "abuelito", algo que encabritaba al de Hortaleza por cierto.

El técnico mexicano se ha metido en su segunda final de la Copa del Rey (tras Osasuna), si consigue el título sería el premio a tantos años en España y de trabajo continuado. Su último título fue la Liga de Campeones Concacaf con el Rayados de Monterrey. Además tiene el título de invierno de México con el Tuzos del Pachuca o la Copa de Oro con México en 2009 y tres títulos en Emiratos Árabes con el Al Wahda. La Copa del Rey sería su mayor conquista en España y sería curiosamente ante un equipo vasco, el Athletic tras haber eliminado a la Real Sociedad, él que es conocido como el "Vasco" por su origen. Habrá que ver qué se inventa para que sus jugadores, la mayoría nuevos en la disputa de una final, para que no les pese. Algo se inventará.