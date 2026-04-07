Jaume Munar no llega a tiempo al inicio de la gira en tierra en Montecarlo

Empieza la gira de tierra batida en el calendario de tenis en Montecarlo, un momento importante de la temporada y en especial para los tenistas españoles, especialistas en esta superficie.

Si bien en el tenis actual los españoles juegan bien en todas las superficies, como han demostrado Nadal primero y después Alcaraz, la tierra siempre es muy esperada. Esta vez el arranque en Montecarlo es sin el mallorquín Jaume Munar. El santanyier se recupera de una lesión de hombro que se produjo tras jugar en Rotterdam.

Munar anunciaba que una lesión de hombro le apartaba de las pistas tras unos meses muy intensos, ya que 2025 fue el mejor año para el mallorquín. El tenista mallorquín esperaba estar de vuelta para la gira de tierra, pero habrá que ver si será en Barcelona donde pueda reaparecer. Tras perderse Indian Wells y Miami, también se pierde Montecarlo.

La última imagen que ha compartido el tenista mallorquín es del pasado 29 de Marzo en La Massana (Andorra) y en el gimnasio, en el que se le ve potenciando precisamente el hombro derecho y ya golpeando también la bola con la derecha en la pista.