Jaume Costa: "No estoy de acuerdo con el mister, los nueve son ya de Primera"

Conocido es que una de las mayores virtudes de este RCD Mallorca es el bloque hecho desde hace varias temporadas. Un bloque que empezó con Vicente Moreno y ha continuado con Luis García, y que es la auténtica columna vertebral del equipo, al que esta temporada se han añadido piezas importantes como Kang-In Lee, Kubo, Maffeo, Costa, Ángel Rodríguez o Fer Niño por decir algunos.

El técnico Luis García suele darle mucho mérito al hecho de que el equipo está rindiendo a buen nivel y que lleva menos puntos de los que merece, porque según el preparador está compitiendo contra todos los rivales (excepción hecha del Real Madrid) con muchos jugadores que estaban la pasada temporada en Segunda División. Tras el empate ante el Sevilla ensalzó el hecho de que fueran nueve jugadores en el once de la pasada temporada en Segunda.

Sin embargo, uno de los recién llegados precisamente, Jaume Costa, discrepa y no duda en ensalzar a sus compañeros pero como jugadores de Primera división y no que vengan de Segunda. Al ser preguntado en los medios del club el lateral valenciano, por ese grueso del equipo del año pasado, reponde que "no estoy de acuerdo con el mister. Yo creo que esos nueve ya son de primera división, no hay que pensar así. Hay que pensar en que tenemos 24 o 25 jugadores que todos han demostrado que salga quien salga en el once todos aportan, todos trabajan,todos se esfuerzan. El equipo lo está demostrando. Ahora lo bueno es que en Primera tenemos estos parones y te permite desconectar, estar con las familias y cargas las pilas".

El lateral que reaparecía en el equipo decía que "me quedo con la reacción del equipo. En Bilbao nos vinimos abajo tras el gol y aquí hemos sasbido reaccionar .Me quedo con las ganas, ambición y motivación del equipo".