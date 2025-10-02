Jan Virgili, de nuevo protagonista con España en el Mundial Sub 20 en el empate ante México 2-2

No ha nacido para pasar inadvertido en los partidos. El jugador del RCD Mallorca Jan Virgili, fichado este verano procedente del FC Barcelona, es protagonista siempre que está en el terreno de juego. No es fácil encontrar jugadores hoy en día de su tipo, con ganas locas de desbordar y generar por su lado del campo.

Es tan fogoso que a veces el balón no puede ir a la velocidad que él quisiera, pero es una bendición para lo que quiere Jagoba Arrasate en su equipo. Sin embargo, por ahora no le tiene ya que está disputando el Mundial Sub 20, y en las jornadas en las que le tuvo le sacó en algunos minutos, queda la sensación de que podría haberle empleado más.

Ocurre que al paso que va España en el Mundial sub 20, es posible que Arrasate le tenga pronto de vuelta, porque España no va bien ni mucho menos en la cita mundialista en Chile. Anoche España no pasaba del empate 2-2 ante México y perdía el primer encuentro ante Marruecos 2-0.

Ahora se la juega ante Brasil, a la que debería ganar para clasificarse. Un fiasco por ahora la rojita dado su potencial y sus aspiraciones.

Ante México de nuevo mostró las virtudes y carencias del primer día, genera pero perdona y además ha dado facilidades defensivas. Anoche México empataba in extremis cuando parecía que España se llevaba el triunfo.

Un partido en el que de nuevo volvía a ser protagonista el extremo del Mallorca. Virgili generaba de hecho dos penaltis, ya provocó uno ante Marruecos, anulado por el VAR. Anoche ocurría algo parecido, en el primero el colegiado pita penalti por un desplazamiento del defensa a Virgili. El árbitro anulaba el penalti tras verlo en el monitor. El extremo dio un pase que dejaba pasar Iker Bravo y que Pablo García finalizaba magistralmente.

Después llegaría el segundo penalti provocado por el bermellón al irse solo con una gran velocidad desde medio campo hacia portería; esta vez se pidió revisión desde el banquillo de España y se confirmó el penalti, marcaría Iker Bravo.

El jugador del Mallorca está siendo protagonista, anoche fue titular mientras que el primer día entraba en el segundo tiempo y sus compañeros le buscan continuamente.