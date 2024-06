El nuevo técnico del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, se muestra encantado con su nueva etapa en la isla. Tras su presentación en Son Moix atendía a Juanma Castaño en El Partidazo de Cope y se mostraba más que ilusionado con el proyecto bermellón.

Arrasate ha firmado por tres temporadas y aunque es realista e indica que los resultados deben llegar desde el primer día, "espero cumplirlos", bromeaba, cree en un proyecto que considera emergente. No obstante, cree que la actual plantilla, aun teniendo un buen potencial, necesita refuerzos. La plantilla está claramente descompensada y para el juego que quiere construir el técnico vizcaíno lo primero que tendrán que llegar son jugadores de banda. Arrasate propone un juego agresivo defensivamente, con presión alta y un ataque más vertical que lo que ha tenido el Mallorca de Aguirre, que no contaba con esos jugadores de ruptura ni de banda.

"Tenemos claro que algunas incorporaciones hay que hacer para elevar el listón pero creo que hay una gran plantilla también y estoy contento con lo que hay y lo que va a venir. ¿Si seguirá Muriqi? hombre claro, es nuestro pirata" decía el de Berriatúa. El técnico estaba aún en shock tras conocer el calendario de liga y el estreno ante el Real Madrid: "he dicho que el primer objetivo ganar el primer partido y a la hora sale el calendario y nos toca el Real Madrid". Un rival al que también se medirá en la Supercopa en Arabia Saudí, lo que le permitía bromear también: "eso será en Enero y eso queda lejos, hay que llegar. Firmar sí, tres años, cumplirlos es otra cosa. Ojalá esté seis como en Pamplona" sentenciaba divertido.





Arrasate también bromeaba sobre su aterrizaje en la isla, al ser preguntado por Juanma Castaño por el trato de los periodistas:"ya nos pone al día el jefe de prensa que nos dice cada uno cómo es". A lo que Castaño le indicaba: "Preparáis los rivales y los periodistas, eso me gusta". Arrasate replicaba que "hay diferentes perfiles como con vosotros" decía entre risas sobre el equipo de El Partidazo.

Finalmente, sobre el surrealista episodio de Hummels (el ofrecimiento de un agente que no es su representante) al que es ajeno el propio jugador, Arrasate decía que "no tengo ni idea, saltó la noticia, pero no sé nada. Hay muchos famosos que tienen casa en Mallorca pero no lo sé". El director deportivo Pablo Ortells ya dejaba claro al respecto que no había nada de nada, y el propio Hummels decía en "Jijantes" que no tenía ni idea. Eso sí, a Arrasate es como si le hubieran puesto un plato jugoso delante sabiendo que no lo va a catar: "con la Champions que ha hecho", se lamentaba.









