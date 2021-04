Izan Guevara se marca ser rookie del año como objetivo principal

Han pasado tres carreras del mundial y tras esas primeras pruebas en Moto3, Izan Guevara tiene muy claro cual es su objetivo. El piloto mallorquín ha llevado a cabo hoy una rueda para repasar estos primeros días en el campeonato del mundo. "Tengo todavía más claro que quiero pelear por ser rookie del año", ha afirmado un Izan Guevara que de este modo ha evidenciado estar más que convencido de sus posibilidades. Guevara, que ha comparecido en la sede de S'Escapada Bikes, uno de los patrocinadores con los que cuenta en esta temporada, ha analizado también las diferencias existentes entre sus anteriores experiencias y el Mundial de Motociclismo.

"Cuando lo ves por televisión se ve de na forma pero ahí dentro todo cambia, gestionar bien la carerera es importante. Por ejemplo, yo el año pasado competía con grupos de seis pilotos arriba pero ahora son grupos de 20, tienes que estar muy atento siempre porque en una vuelta estás cuarto y si dudas un poco en la siguiente estas el 20. Yo veo luego las carreras mías por televisión y todo se ve de otro modo", ha explicado

El mallorquín, además, ha confirmado que ya se ha vacunado contra la COVID19. Fue en la prueba en Qatar, lugar en el que Dorna ofreció a los pilotos del mundial poder vacunarse. "No puedo decir que se hayan vacunado todos porque no lo sé pero creo que la mayoría sí", ha comentado Guevara indicando además que su rutina, pese a estar vacunado, no ha variado para nada. "Seguimos haciéndonos pruebas PCR y vamos con mascarilla por todo. La verdad es que no ha variado nada porque las precauciones siguen siendo las mismas", ha subrayado.