Ingo Volckmann: "Si gasto más voy a tener que dejar el club"

Ingo Volckmann ha reaparecido en su cuenta personal de Instagram para valorar la situación del Atlético Baleares. El máximo accionista de la entidad ha confesado que el club reducirá su presupuesto en el futuro, ya que la inversión desde su llegada ha sido de "más de 25 millones de euros", y no puede gastar más porque se vería obligado "a dejar el club".

"Hay que ser humildes y bajar un poco", confiesa Volckmann tras hablar durante varias temporadas del sueño de subir a LaLiga Hypermotion. Pone en valor ser uno de los clubes pertenecientes a Primera Federación, remarcando que "lo que habíamos hecho antes no ha funcionado, vamos a dar marcha atrás y hacer cosas con gente menos experimentada pero que luche, que quiera".

El balance de la temporada para el propietario del Atlético Baleares es bastante negativo, puesto que "con un buen equipo luchamos por no descender. No sé que ha pasado, había muy buenos jugadores. La temporada está muy mal". Respecto a los cambios de entrenador a lo largo del curso, ha llegado un punto en el que quiso a personas de su confianza. "Hubo dos opciones: un alemán o Tato. No tenía tanta experiencia, pero es de la casa y yo quería hacer algo diferente", explica el inversor alemán sobre la contratación de un técnico que llevó a salvar la categoría en la última jornada. Además, lamenta la mala suerte que han tenido tanto las jugadoras del primer equipo femenino como el juvenil, que se han quedado a las puertas del ascenso.

De cara a la próxima temporada, se ha comprometido a volver a sus raíces y ser "más cercano con el equipo", deseando volver a viajar en ocasiones con el grupo y apoyar desde la proximidad. "No digo que este año no haya pasado, pero quiero jugadores comprometidos y que quieran vestir el escudo", asegura un inversor alemán que también se muestra orgulloso de tener "un estadio muy bonito" y desea "que haya un buen fútbol y los aficionados disfruten".