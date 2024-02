Un vestuario con jugadores que han vivido ascensos, descensos, que han luchado por no bajar, vivía con auténtica euforia la clasificación en Anoeta para la final de la Copa del Rey. Ante el logro conseguido, la euforia saltó por los aires inmediatamente tras sobrepasar el quinto lanzamiento, el de Sergi Darder, la línea de gol de la meta de Remiro.

Los jugadores corrieron a abrazarse al hombre tranquilo, Dominik Greif, un portero enorme en todos los sentidos y gran desconocido para la afición mallorquinista, que no había podido disfrutarle hasta ahora debido a sus problemas físicos. Se abrazaban a Greif y por supuesto a Darder, el hombre que había ido nervioso (él lo describió de otra manera más gráfica) al lanzamiento que podía clasificar al Mallorca para la final de Sevilla. Y en medio de la celebración algunos jugadores tardaban poco en hacer la "L" acordándose de Merino y su celebración en Son Moix.

Pero la imagen más llamativa de la celebración entre tanta alegría desbordada, era la de Dominik Greif al dirigirse al vestuario, se preguntaba por qué tanta euforia si falta aún un partido para el título. En su aún escaso español, el eslovaco decía "no entiendo, uno más tenemos (un partido más), hay que terminar el trabajo". No iba de farol, es su pensamiento, su forma de gestionar una gran alegría que seguramente él mejor que nadie puede sentir viniendo de donde viene. Pocas horas después el portero subía a su cuenta de Instagram el mismo mensaje, el trabajo no está hecho, y ponía el vídeo de Kobe Bryant de la final de 2009 (primer anillo de Pau Gasol con los Lakers) y su incónica frase: "el trabajo no está hecho".

Inconformismo, ambición, no pensar que el Mallorca ya ha cumplido por meterse en la final contra todo pronóstico, lo importante es ganar la Copa, traer la segunda Copa del Rey de la historia a las vitrinas del RCD Mallorca. Será ante el Athletic o el Atlético el próximo 6 de Abril en La Cartuja. A un partido todo es posible, bien ha demostrado este Mallorca que no gusta, que no es fácil de ver, que tiene mejores jugadores de lo que parece, que con ese espíritu de lucha se pueden conseguir cosas.

Pocos jugadores de ese vestuario lo han pasado tan mal como Greif, quizá ese sufrimiento le haya templado o quizá ya era así antes cuando llegó del Slovan Bratislava. Casi un año fuera de los terrenos de juego, nunca terminaba de solucionarse su problema de espalda que acababa por afectarle también psicológicamente. No encontraban la solución. Lo explicaba el propio Javier Aguirre tras el partido, "no sabíamos qué hacer con él ya", hasta que con un especialista en Eslovaquia dio con el camino.

Su Copa del Rey ha sido espectacular, tanto que el debate está abierto sobre cuál debe ser el futuro de la portería bermellona si llegara una oferta por Rajkovic este verano. Greif es un portero de casi dos metros (1'97m), técnicamente muy bueno, calmado, domina el juego aéreo y cubre mucha portería.

El que fuera segundo entrenador del RCD Mallorca, Eduardo Basigalup explica que "tiene un excelente biotipo para un portero (altura, potencia, agilidad...) que complementa con una muy buena y desarrolada técnica (buena colocación y posición, el modo de posicionar el cuerpo para activar las reacciones), cubre bien la portería, bueno bajo el larguero. Le veo bien tanto en la portería como achicando. No lo vi mal en el juego aéreo, aunque no lo vi aún demasiado en este aspecto. A toda esta gran base agrega que transmite una gran personalidad serena que transmite tranquilidad y confianza a su equipo (fundamental) y al entorno. En definitiva, le veo muy bien, tanto en el aspecto psicológico en partidos de gran presión y responsabilidad respondió excelentemente, pero también en el aspecto técnico".

Greif ha sido uno de los protagonistas de esta Copa del Rey sin ninguna duda. Y quizá lo sea de la final también.









