El impactante entrenamiento de Rafa Nadal con Iga Swiatek en la Academia en Manacor

Se le ve más cómodo y relajado con una raqueta en la mano que recibiendo homenajes. Es lo lógico en un gran deportista que aunque sea leyenda, prefiere no comportarse como tal ni vivir del pasado.

Rafael Nadal Parera tiene una agenda más que ocupada desde que pusiera punto y final a su carrera profesional. Sólo con la Academia de Manacor y la red de centros deportivos Rafa Nadal repartidos por el mundo tendría para estar ocupado, aunque para eso dispone de equipos de personas.

La Academia de Manacor es su casa y ahí es donde más a gusto se encuentra. Además, de sus múltiples inversiones y negocios, atender a su familia y poder ejercer de padre sin ninguna duda debe ser un motivo de satisfacción para el legendario jugador. Pero sin duda tener una raqueta en la mano sin ninguna obligación también debe resultarle placentero.

Hasta la fecha, Nadal nunca ha declarado abiertamente intención alguna de dedicarse a asesorar a otros tenistas, entrenarles o llevar a cabo entrenamientos especiales, aunque parece estar surgiendo de manera natural en el manacorí esa vocación. En alguna ocasión se habían compartido imágenes de Nadal corrigiendo a algunos alumnos de la Academia, aunque en esta ocasión la "alumna" es nada menos que la ex número uno del mundo Iga Swiatek. La polaca ganadora de seis grandes en el circuito, cuatro veces Roland Garros, ha tenido estos días el lujo de ser asesorada por el ganador de 14 Roland Garros.

Nadal ha estado supervisando el entrenamiento junto a Francis Roig y se le ha visto en varias imágenes hacer indicaciones a la polaca, incluso dándole nociones sobre uno de los golpes icónicos como el conocido "banana shot", el golpe de derecha angulado. Al mejor deportista español de todos los tiempos se le ve cómodo y relajado haciendo indicaciones a Swiatek, es quizá la demostración de que no le desagrada en absoluto ayudar a otros tenistas, pero sobre todo estar en la pista con una raqueta sólo disfrutando.