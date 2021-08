Aficionados del RCD Mallorca han mostrado su malestar en twitter contra el Govern tras conocer que los aficionados que acudan al Nicolás Brondo este domingo, presentación del At.Baleares, no tendrán que acreditar haberse vacunado o test negativo o haber pasado la enfermedad, como sí ocurre en los partidos del RCD Mallorca y la UD Ibiza.

La normativa del Govern exige presentar ese pasaporte covid para asistir a partidos de fútbol de más de 2.500 espectadores. En el caso del At.Baleares este domingo no se alcanza dicho aforo, ya que como mucho podrán entrar 2.100 aficionados. La diferencia no es demasiada respecto a la asistencia prevista para el UD Ibiza-Málaga CF, 2495 aficionados de aforo máximo en Can Misses.

Esta normativa no ha sido entendida por algunos aficionados que se han expresado con enfado a la noticia de Cope Mallorca sobre la no exigencia de pase covid para el encuentro entre el At.Baleares y el CD Manacor.

Y en el Ciutat de Palma sí. Donde esta la logica, @goib? Vergonya https://t.co/3RbhBqm5QO — Marc Llodrà (@MarcLLodra) August 20, 2021

Esto es verdad @goib que vergüenza. En Son Moix todo lo que sea posible, aquí nada. https://t.co/7BLZZCWn4j — Rafa Fernández (@RafaFernandez16) August 20, 2021





El Atlético Baleares ha confirmado hoy oficialmente la información de Cope sobre la no exigencia de pasaporte covid para asistir al encuentro, tal y como además comentaba ayer el Director General del Club Guillermo Pisano en Deportes Cope Baleares. Sí será obligatoria la mascarilla.

?? CLUB INFORMA



?? Información sobre el acceso al ?? 52 Trofeo Brondo ?? https://t.co/D7g8AW3WHA#ATACAM ???? pic.twitter.com/CpySZNvovH — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) August 20, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Por otro lado, la Asociación Liberum ha presentado recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por la exigencia de este pase covid para determinados eventos en Baleares.

??????LIBERUM INFORMA ??????



Presentado recurso en Baleares, contra las medidas de petición de certificado covid, para determinadas actividades.https://t.co/1dZPbmeuMk — AsociaciónLiberum (@Aso_Liberum) August 19, 2021

Ahora será el Tribunal el que resuelva esta cuestión tras la jurisprudencia que han creado otros Tribunales Superiores de diferentes comunidades que han tumbado las exigencias de pasaporte covid en hoteles, bares o restaurantes entre otros.

Recordamos que el pasado 2 de Agosto se publicó por parte del Govern una nueva orden por la que en determinados eventos se podía exigir el pasaporte covid. Decía la orgen que "a partir del 14 de Agosto se permiten los acontecimientos deportivos y culturas con un aforo máximo del 50%. 1000 personas en interior y 5000 personas en exterior .Todos los asistentes mayores de 12 años tendrán que aportar prueba de vacunación, recuperación de la enfermedad o PDIA realizada en las 48 horas previas al acontecimiento. Se podrá pedir autorización a la DG correspondientes para aumentar la capacidad máxima de determinados acontecimientos, que se podrá otorgar en funció nde una evaluación de reiesgo de la actividad y de la situación epidemiológica".

En cuanto a la intención del gobierno balear de imponer la vacunación para participar en competiciones deportivas, dicha intención no ha sido plasmada en ninguna orden por ahora y algunos clubes se mantienen a la expectativa, ya que no dudarían en presentar un recurso judicial según ha podido saber Deportes Cope Baleares.