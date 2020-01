El Real Club Deportivo Mallorca y la Unión Deportiva Ibiza continúan con paso firme en la Copa del Rey tras ganar sus partidos correspondientes a la segunda ronda de la competición del K.O. Los mallorquines vencieron a domicilio al Zamora CF mientras que los ibicencos apearon de la competición a todo un Segunda División como es el Albacete Balompié. Ahora ambos clubes esperan para conocer sus respectivos rivales en los dieciseisavos de final; el sorteo tendrá lugar mañana a las 13 horas.

El del Mallorca no fue un partido que quedará grabado en la retina de los aficionados bermellones; el conjunto dirigido por Vicente Moreno hizo un partido más que discreto en el Ruta de la Plata pero que le bastó para superar la eliminatoria gracias a un gol de Aleix Febas (min.26). Un 0-1 que fue suficiente para acabar con las aspiraciones del Zamora, líder de Tercera División (grupo 8).

Por su parte, la UD Ibiza mandó a la lona al Albacete en lo que fue una noche mágica para los numerosos aficionados que asistieron a Can Misses. Los hombres de Pablo Alfaro comenzaron perdiendo el duelo pero el ex mallorquinista Miguel Nuñez igualó la contienda a los 66 minutos; con el empate a uno se llegó a la prórroga y posteriormente a la tanda de penaltis. La fortuna sonrió a los ibicencos, que no fallaron ningún lanzamiento y aprovecharon el error de Olabe desde los once metros para desatar la euforía de todo el estadio.

Ahora, ambos equipos aguardan con expectación al sorteo de Copa; el Mallorca tiene en esta competición una oportunidad para dar minutos a los jugadores que menos cuentan y la Ibiza quiere soñar con algo grande esperando a un club de Primera División. Curiosamente, se da el caso de que Mallorca e Ibiza puedan enfrentarse; sobre ello habló el ex bermellón Ángel Rodado, que prefiere a un equipo más grande (Madrid o Barça) pero reconoce que también le ilusiona el Mallorca: "Un grande siempre es un grande pero también es verdad que si tocara el Mallorca sería bastante especial".

Las posiblidades de cruces para el sorteo son las siguientes: Los cuatro equipos que han jugado la Supercopa (Átletico, Valencia, Barcelona y Madrid) se enfrentarán a cuatro conjuntos de Segunda B; quedarán cuatros equipos más de la categoría de bronce, que jugarán ante otros cuatro primeras. Los seis clubes de Segunda División se enfrentarán a seis equipos de Primera División; sobrarán más equipos de LaLiga Santander, los cuales se cruzarán entre sí. Eso sí, los encuentros se jugarán siempre en el estadio del equipo de menor categoría. La UD Ibiza tiene garantizada la presencia de un Primera en Can Misses; más misterio habrá para el RCD Mallorca, al que le puede tocar un equipo de Segunda B, Liga SmartBank o Liga Santander.