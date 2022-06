La UD Ibiza puede tener nuevo técnico esta semana tras prescindir de Paco Jémez

Vientos de cambio por Can Misses. Paco Jémez no sigue como técnico según comunicaba la UD Ibiza. Mucho se había especulado sobre su continuidad por la sencilla razón de que no se había hablado con él de futuro y ya se estaban tomando decisiones deportivas sobre la plantilla. Todos los indicadores apuntaban a que Paco no iba a continuar, algo que puede sorprender por los resultados.

El técnico mejoró el rendimiento del equipo cuando estaba en línea descendente ,seis jornadas sin ganar, lo que le costó el puesto a Carcedo. Con Paco el equipo mejoró claramente y dejó partidos para el recuerdo. Pasó también sus baches pero dejó al equipo virtualmente salvado muy pronto. La permanencia matemática llegaba a falta de cuatro jornadas para el final.

Sin embargo, el club no ha apostado por la continuidad de Paco y le despide eso sí con honores. En su comunicado el club explica que "su liderazgo y exigencia en el trabajo han sido fundamentales en el crecimiento deportivo del club. Desde su llegada, el primer equipo sufrió una positiva transformación, consiguiendo generar una nueva ilusión en todas las áreas del club y de forma muy especial en nuestra afición".

La Unión Deportiva Ibiza espera poder concretar el nuevo técnico de ser posible esta semana. El club trabaja en el sutituto de Paco Jémez. El fin del ciclo de Paco se producía este martes 31 de Mayo en la esperada conversación pendiente entre el técnico y el presidente Amadeo Salvo y el director deportivo Miguel Ángel Gómez.

Con el relevo de Jémez la UD Ibiza nombrará a su décimo entrenador en siete años, el ciclo exitoso que ha llevado al club desde lo más humilde del fútbol regional ibicenco hasta la Liga Smartbank, la Segunda División, y que tiene como objetivo llegar algún día a Primera División. Amadeo Salvo siempre ha defendido sus cambios con convicción y mantiene que "siempre que hemos cambiado ha sido para mejorar, los hechos avalan nuestras decisiones".

Mientras, el anterior entrenador celeste, Juan Carlos Carcedo se acaba de convertir en nuevo entrenador del Real Zaragoza en un contrato por dos temporadas.

El comunicado íntegro de la UD Ibiza:

"La UD Ibiza comunica que Paco Jémez no continuará al frente de la dirección del primer equipo tras las finalización de su contrato.El Club quiere agradecer todo el trabajo realizado por Paco Jémez y su equipo técnico desde su incorporación en el pasado mes de diciembre. Su liderazgo y exigencia en el trabajo han sido fundamentales en el crecimiento deportivo del club. Desde su llegada, el primer equipo sufrió una positiva transformación, consiguiendo generar una nueva ilusión en todas las áreas del club y de forma muy especial en nuestra afición.

Desde todos los estamentos de la UD Ibiza, y en especial desde el Consejo de Administración, queremos expresar públicamente nuestro agradecimiento por su trabajo, compromiso e identidad.

¡Muchísimas Gracias, Paco!