La Ud Ibiza da un paso atrás ante el Éibar

Frenazo en seco a la progresión que llevaba la Unión Deportiva Ibiza en una mala tarde que deberá rectificar el domingo en Cartagena, ya que la zona peligrosa está a un solo punto. Los ibicencos se vieron desbordados por un Éibar mejor, que fue dominador del balón y del juego.

Sin embargo, la Udé golpeaba primero en un golpe que bien pudo haber encarrilado el partido, un gancho de esos que no espera el contrario, fue en una acción aislada, un balón aéreo peinado por Ekain dejó solo a Miki Villar, ante una falta de orden de la línea defensiva del Éibar alarmante, Miki finalizó burlando al portero. De esta forma los celestes se adelantaban cerca del descanso.

El partido de esta forma estaba bajo cierto control, si bien los locales eran incapaces de mantener la posesión y desgastar al rival como suelen hacer, mandando en los partidos. Ayer no era el día, condicionado por las ausencias como estaba el equipo, sin su pivote titular, Morante, sin Appin, un jugador que tiene un despliegue importante en el equipo, sin uno de sus mejores atacantes, Herrera...Pero lo más sorprendente fue que Baraja situara a Gálvez como pivote. El central hizo de medio defensivo acompañado por Azeez. En las bandas dos extremos puros como Miki y Suleiman, Nolito en la media punta y Ekain arriba.

Era un equipo que a poco que no tuviera el balón iba a sufrir por fuerza, un equipo con muchos atacantes y un medio que es un central. No tuvo salida fluida de balón y el Éibar recuperó siempre la pelota y ejerció su dominio sobre los ibicencos. A Stoichkov le anularon un gol en el primer tiempo que debió ser por un pelo en el VAR.

Pero lo que no estaba en el guión era que el jugador más seguro en el partido anterior, Fuzato, quien dio un punto en Las Palmas, fuera quien cometiera un error fatal. Con el partido con cierto control, el portero erraba en un centro lateral y dejaba el balón franco para Jon Bautista. A partir de ahí las cosas fueron de mal en peor.

Baraja acabó cambiando medio ataque, dando entrada a Castel, Bogusz y Armando, para tener algo más de creatividad con el balón y llegar, pero ni aun así. Para colmo, Stoichkov marcaba el 1-2, esta vez una genialidad de tacón, y pocos minutos después era expulsado Bogusz por un pisotón. Es curioso porque unos instantes antes debió ser expulsado Javi Muñoz por una entrada terrible a la rodilla a Martín, pero vio la amarilla y el árbitro del VAR no quiso corregir al colegiado Ávalos Barrera.

Los celestes se colocan a un punto del descenso y tienen que visitar a uno de los equipos en forma, como el Cartagena, y donde el año pasado se llevaron cinco goles.

Javier Baraja se mostraba disgustado por el rendimiento de su equipo: "sabíamos que podía tener el guión el partido pero no que no tuviéramos el protagonismo que solemos tener. A pesar de todo nos ponemos por delante pero en la primera acción de la segunda parte recibamos gol. No hemos dado tres pases seguidos. No me gusta que no tengamos esa personalidad de jugar, hasta ahora habíamos tenido ese punto de competitividad y hoy no hemos sabido madurar ese resultado. No son excusa las bajas, tenemos jugadores suficientes y preparados para jugar, esto no va de nombres sino de equipo y de saber competir".