La UD Ibiza destituye a Fernando Soriano como director deportivo

La Unión Deportiva Ibiza ha destituido al director deportivo Fernando Soriano, que llevaba en el cargo desde 2018. Las razones de la destitución no han sido expuestas en el comunicado ni tampoco ha salido una palabra del club ni del propio Soriano sobre el porqué de esa ruptura traumática con la temporada en marcha y los objetivos prácticamente alcanzados.

El equipo está sino matemáticamente sí virtualmente salvado, quiere decirse que el proyecto para un recién ascendido no se puede catalogar de fracaso sino de todo lo contrario, como siempre dice el técnico Paco Jémez, el objetivo es salvar la categoría. La destitución llega eso sí en el peor momento deportivo desde la llegada de Jémez, pero el momento coyuntural no tiene nada que ver con la decisión de seguir o no con el responsable deportivo del club que trabaja a medio plazo.

Desde la UD Ibiza admiten que se ha querido "cambiar de ciclo", por lo que muy bien pudiera ser el deseo de la propiedad del club de empezar a planificar la próxima temporada con otro arquitecto. Junto al ex jugador y también director deportivo del Almería, el presidente Amadeo Salvo ha construido el proyecto que finalmente ha llevado al equipo al fútbol profesional esta temporada. Soriano por lo tanto es parte ya de la historia del club y del fútbol pitiuso. Esta temporada, la primera en el fútbol profesional, han llegado 15 jugadores pero confió también en gran parte de la columna vertebral de la pasada temporada.

Si algo ha demostrado el presidente de la UD Ibiza Amadeo Salvo en su proyecto es que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones. En un proyecto que no ha parado de crecer desde 2015 hasta llegar al fútbol profesional ha tomado decisiones contundentes, especialmente con los entrenadores. Esta misma temporada, en el estreno en Segunda División, el club ya ha prescindido del entrenador, Juan Carlos Carcedo, el director deportivo, Fernando Soriano, y el director de comunicación, Iván Gómez.

El comunicado del club indicaba que "la UD Ibiza y el director deportivo Fernando Soriano, han llegado a un acuerdo para el cese de su cargo al frente de la dirección deportiva. Soriano tomó posesión de la dirección deportiva de la entidad en diciembre de 2018. Su trabajo y profesionalidad han contribuido al crecimiento de nuestro club, siendo uno de los artífices de los logros deportivos de las últimas temporadas. Juanjo Expósito también dejará su cargo al frente de la secretaría técnica.Desde el Club queremos agradecer públicamente su trabajo y dedicación durante todo este tiempo".

El club buscará a partir de la próxima semana un sustituto para Soriano.