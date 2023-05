La UD Ibiza busca director deportivo y se fija en Asier Goiria

La Unión Deportiva Ibiza ya es equipo de Primera RFEF de manera matemática. Su periplo en la Segunda División concluirá dentro de cuatro jornadas cuando finalice el campeonato pero ya está descendido matemáticamente.

Se pondrá punto y aparte a un logro histórico para el club celeste pero también para el deporte de Ibiza y Formentera con su primera presencia en el fútbol profesional. Un ciclo que se esperaba fuera más largo, cuesta mucho llegar y puede costar muy poco marcharse como se ha demostrado este año sobre todo si no se hacen las cosas bien. El primer año fue ejemplar con un equipo hecho, cuajado, que se sabía a lo que jugaba a pesar de ser un equipo nobel en Segunda.

Pero el volantazo de este verano en la planificación con la llegada de un director deportivo que ya fue destituido días atrás, Miguel Ángel Gómez, un equipo nuevo, inexperto y con entrenador también debutante, no cogió vuelo, desde el principio tuvo muchas dificultades el equipo con una gran bisoñez y a partir de ahí todo ha sido un querer y no poder, a pesar de la gran cantidad de fichajes y los cambios de entrenador.

Hace días que se trabaja en el futuro proyecto en la Primera RFEF y una vez despedido Gómez la primera piedra es el director deportivo. No han sido pocos en Ibiza los que se han acordado de Fernando Soriano, el anterior director deportivo, cuya salida en su momento no se entendió. Se da por hecho que no seguirá casi nadie de la actual plantilla, tan solo Germán es una apuesta segura ya que de hecho fue renovado hace semanas en una decisión que tuvo un claro mensaje. El gran rendimiento de Fuzato y el descenso hace impensable que el brasileño vaya a seguir. Muchos jugadores acaban contrato, otros no querrán seguir en la categoría inferior.

En cuanto a quién puede ser el director deportivo, en las últimas horas ha sonado el nombre de Asier Goiria, director deportivo del Amorebieta, ahora mismo líder del grupo segundo de Primera RFEF. Pero será difícil que Goiria venga al Ibiza si consiguen la vuelta a Segunda División en su actual club.

La UD Ibiza ha pedido disculpas a la afición en un comunicado que no va firmado aunque tiene todo el sello del presidente Amadeo Salvo. "En el fútbol, como todo en la vida, cada paso que damos tiene un sentido. Y el éxito no está asegurado, en ninguno de ellos". El comunicado de la UD Ibiza se pregunta "¿descender es un fracaso? Está claro que no hemos conseguido el objetivo. Puede verse como algo negativo, que nos haga abandonar, o como algo de lo que aprender y que nos llene de vida para seguir luchando".

En otro momento el comunicado indica que "probablemente estas palabras estén llenas de rabia e impotencia por no haber sido capaces de conseguir el objetivo. Por haber fallado a todos aquellos que cada fin de semana han dedicado tiempo y esfuerzo a estar a nuestro lado. A todos aquellos que sienten al Ibiza como propio. A todos los que forman parte de este proyecto. Un proyecto que nació con una ilusión enorme y al que no vamos a dejar morir. Volveremos a llenaros de ilusión".