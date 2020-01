El sorteo de dieciseisavos de Copa del Rey se ha celebrado este mediodía y los equipos baleares ya conocen a sus respectivos rivales para la siguiente eliminatoria; el premio gordo se lo ha llevado la Unión Deportiva Ibiza, que jugará en Can Misses contra el nuevo FC Barcelona de Quique Setién. Por su parte, el Real Club Deportivo Mallorca tendrá delante un hueso duro de roer contra un histórico del fútbol español como el Real Zaragoza.

Era la primera vez que en el sorteo de esta competición participaban los equipos que han disputado la Supercopa: Valencia CF, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid; y precisamente uno de ellos, el Barça, ha sido la papeleta que ha salido para jugar contra el equipo de Pablo Alfaro. El resto de participantes de la Supercopa han quedado emparejados del siguiente modo; Logroñés-Valencia/ Cultural Leonesa- Atlético de Madrid y Unionistas de Salamanca- Real Madrid.

Sin duda, habrá una fiesta espectacular en Ibiza con la presencia del conjunto culé en Can Misses. No hay motivo para tanta celebración en los vecinos del archipiélago; el RCD Mallorca se verá las caras ante un Segunda División, el Real Zaragoza; el duelo será en La Romareda y los datos previos no invitan mucho al optimismo si se suma la mala dinámica habitual de los bermellones como visitantes. El Mallorca jamás ha ganado en partido de Copa en La Romareda y su último triunfo en tierras aragonesas fue en la temporada 2011/2012 en Primera División (la temporada pasada en Segunda el duelo acabó con 2-2). Todos los partidos se juegan en el campo del equipo de menor categoría y se disputarán la próxima semana entre los días 21, 22 y 23 de Enero.