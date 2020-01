La Unión Deportiva Ibiza jugará la próxima eliminatoria de la Copa del Rey tras vencer en Pasarón al Pontevedra (0-2) ayer en el partido reanudado de Copa que se suspendió por culpa del mal tiempo; ahora la Ibiza jugará la siguiente ronda de la competición del K.O como local y lo hará ante un rival de Segunda División como es el Albacete Balompié. El encuentro tendrá lugar este sábado a las 17 horas en el Estadio Can Misses.

El primer partido ante el Pontevedra se jugó el pasado 18 de Diciembre y el temporal obligó a suspenderlo cuando se habían jugado 16 minutos; el sorteo de Copa se realizó y determinó que el vencedor de la eliminatoria entre el Pontevedra/Ibiza se enfrentaría al equipo manchego. Ayer día 8 pudo finalmente disputarse el choque entre gallegos y baleares. Los hombres de Pablo Alfaro fueron superiores y vencieron en un campo siempre complicado gracias a los tantos logrados por dos exmallorquinistas; el lateral Fran Grima abrió la lata a la media hora de encuentro y culminó la fiesta el killer, Ángel Rodado (min.60).

Ahora la UD Ibiza continuará con el sueño de la Copa del Rey y se enfrentará a un rival de superior categoría (Albacete Balompié); el duelo se espera con ganas en la isla y pese a que no es un Primera hay hambre de fútbol en Can Misses por lo que se espera que haya una buena entrada para el encuentro. Un aspecto negativo es el poco tiempo que tendrá Pablo Alfaro, apenas 48 horas, para preparar a sus jugadores de cara al partido (jugarón el miércoles y vuelven a hacerlo el sábado); sin embargo en fútbol todo es posible y más en esta competición con el nuevo formato que ha adquirido en el que los clubes más humildes han eliminado a rivales de categoría superior. A partido único, en Can Misses y con el apoyo de la afición ibicenca la UD Ibiza está más que preparada para ganar el partido y seguir soñando con la Copa del Rey.