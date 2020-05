El Ibiza arrancó el trabajo con el visto bueno verbal del Ayuntamiento

La vuelta al trabajo de la Unión Deportiva Ibiza sigue generando polémica. El equipo celeste retornó a los entrenamientos el pasado lunes arrancando así la preparación para un hipotético 'play off' exprés para el que, a día de hoy, todavía no hay una fecha fijada ni un lugar oficial aunque todo hace indicar que podría ser el Pinatar Arena, un lugar que el Atlético Baleares, uno de los clubes que más han alzado la voz ante la vuelta al trabajo celeste junto con otros, conoce a la perfección.

Si una de las principales polémicas en ese retorno a los entrenamientos fue el hecho de que el Ibiza llevase a cabo esos primeros días de trabajo con las recomendaciones de la federación y no un protocolo, algo reclamado por diversos clubes a lo que el propio Ibiza contestó confirmando que su vuelta al trabajó había sido aprobada por parte del Consejo Superior de Deportes ya que la entidad ibicenca había trabajado en su propio protocolo, es una de las medidas que se apuntan en las recomendacione de la federación,médico para volver a los entrenamientos.

Sin embargo, hay una situación más que delicada para la UD Ibiza en esa vuelta al trabajo ya que, según ha podido saber Deportes Cope Baleares esa vuelta al trabajo en Can Misses se hizo con el OK verbal y no por escrito del Ayuntamiento de Ibiza ya que el decreto que marcaba la reapertura de Can Misses para los entrenamientos del equipo profesional de turno, es decir, la Unión Deportiva Ibiza se hizo por escrito y público el pasado dia 13, es decir, dos días después de la vuelta oficial del trabajo del Ibiza a los entrenamientos. Eso quiere decir que el conjunto celeste podría vers en problemas si alguien entiende que ese visto bueno verbal del consistorio ibicenco no era suficiente para poder volver a usar Can Misses.