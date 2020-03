La UD Ibiza acaba con un año y medio de fortín balearico

Tres mil espectadores en el Estadio Balear y 400 de ellos procedentes de Ibiza. El blanquiazul balearico se mezcló el domingo con el azul celeste en el estadio balear en un partido tenso especialmente en la primera parte y al final. Había mucho en juego entre los dos mejores equipos del grupo, y dos de los mejores de la categoría. La victoria del Ibiza ha apretado el liderato y ha acabado con una racha increíble del At.Baleares, un año y medio sin perder en casa. Desde el 16 de Septiembre de 2018 no perdía en casa, fue en Son Malferit ante el Sabadell.

Son dos proyectos concebidos para subir a Segunda A, el club presidido por Ingo Volckmann y Amadeo Salvo han gastado y han fichado para intentar conseguir el ascenso la segunda división del fútbol español y tras la victoria por 0-2 (Kike y Peris pp) de los ibicencos el liderato se ha comprimido. Espera una recta final de campeonato de diez jornadas que promete ser apasionante.

El Ibiza fue superior al At.Baleares, estuvo mejor y ofreció mejor imagen que su oponente, aunque es cierto que fue el propio Atlètic quien regaló el triunfo con un fallo clamoroso de Manu Herrera a tiro de Kike, y el gol en propia puerta de Peris. Lo conseguido por el equipo de Pablo Alfaro tiene mucho mérito, el Atlético Baleares llevaba un año y medio sin perder en casa, desde Septiembre de 2018 con la victoria del Sabadell.

Desde entonces el equipo de Manix Mandiola no sabía lo que era perder, ya fuera en Son Malferit o esta temporada en el Estadio Balear. Fue el Ibiza el que consiguió la machada y además en un momento importante de la temporada. El derbi fue de errores más que de aciertos, y como ocurierra en la primera vuelta, el que concedió lo pagó. En Can Misses fue el Ibiza, en el estadio balear fue el Atlético Baleares.

El partido fue caliente especialmente en la primera mitad, con varios aficionados hostigando el banquillo de Pablo Alfaro, hasta el punto que el propio técnico local Manix Mandiola quiso pedir calma a los aficionados más exaltados, porque se estaba enrareciendo el ambiente; después llegaría la expulsión de Íñigo Arriola ayudante de Manix.

Al descanso hubo tensión, y al final de nuevo a la retirada de los equipos algunos aficionados y algunos jugadores visitantes se intercambiaron algunas lindezas. También un aficionado exaltado se enfrentó al personal de seguridad que escoltaba los banquillos.

En suma, a pesar de la tensión, la gran mayoría tuvo un gran comportamiento a pesar de la tensión de lo que había en juego. Los aficionados celestes no pararon de animar a sus jugadores desde el fondo sur en el que fueron ubicados. La propia peña Corsarios quiso agradecer al Atlético Baleares el trato recibido así como a la policía. Ellos por su parte mostraron un vídeo en el que quisieron mostrar que habían dejado la grada lo más limpia posible.

Es lo que quieren los aficionados al fútbol, pasión y rivalidad pero siendo deportivos y respetándose. Sin embargo tampoco ayuda que entre los clubes haya tensión debido a la marcha de dos jugadores Kike y Rubén el pasado verano. El intercambio verbal tuvo como protagonistas a Patrick Messow y el propio presidente Ingo Volckmann que acusaron al Ibiza de haberles tocado a muchos jugadores.

Amadeo Salvo respondía en Ib3 antes del partido al acusar a Messow de mentir y de no hacer bien su trabajo, Salvo dijo que fueron sólo tres jugadores y que de no haber acabado contrato no hubieran hablado con ellos.