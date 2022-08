Hoppe se marcha al Boro por 2'5 millones más bonus y un porcentaje

Matthew Hoppe ya es historia en el RCD Mallorca, una historia muy corta e inadvertida para su afición. El RCD Mallorca ha preferido sacar provecho económico ahora que tenía mercado a probar otra temporada con el joven delantero por lo que se ha hecho oficial un traspaso ya cerrado hace días, al Middlesbrough por 2'5 millones de euros más bonus y porcentaje en una futura venta.

A pesar de sus 21 años, en Son Moix no han esperado a ver qué pasaba esta temporada tras no contar el pasado curso ni para Luis García ni al final para Javier Aguirre. En medio una lesión que le tuvo tres meses fuera del equipo. Pero es obvio que si hubiera contado con la confianza de los técnicos hubiera tenido más minutos que los 128 que ha disputado en la Liga, y si Javier Aguirre lo hubiera pedido seguiría en la plantilla.

Dada la juventud del jugador está por ver todavía qué potencial puede tener y qué rendimiento puede ofrecer, pero el club ha preferido recuperar casi la inversión realizada por el delantero estadounidense, por el que pagó 3'5 millones al Shalke 04. Ahora, el RCD Mallorca le traspasa por 2'5 millones de euros más bonus y un porcentaje en una futura venta.

?? Thanks, @MatthewHoppe9 and good luck from here on out!



??? Acuerdo con el @Boro para el traspaso del delantero pic.twitter.com/jhakBciokh — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) August 10, 2022

El delantero estadounidense jugará en la segunda inglesa en el histórico Middlesbrough, a cuya afición ya tuvo ocasión de saludar con motivo de la Carabao Cup.





Pendienes de Mboula y Alegría.-

En cuanto al resto de operación salida, el atacante Jordi Mboula aún no ha elegido destino o no ha cerrado acuerdo con alguno de los equpios de la Primeira portuguesa. Se habla del Vitoria de Guimaraes pero hay más ofertas. Mientras, Álex Alegría está dispuesto a quedarse como viene contando Deportes Cope Baleares, se muestra remiso a salir cedido de nuevo pero no entra en los planes deportivos del club.