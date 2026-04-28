El Hestia Menorca devuelve a la isla el aroma ACB: "Quien quiera bajarnos de la competición seguramente tenga que hacer las cosas muy bien"

La historia del baloncesto balear tiene un nombre propio que lleva la isla de Menorca, la única isla balear que ha estado en la ACB. Justo cuando el Azul Marino ha devuelto a Mallorca y Baleares a la élite del baloncesto femenino, cabe recordar que el único lugar en el que ha habido ACB ha sido Menorca, una historia de éxito pero también de fracaso económico con el extinto Menorca Bàsquet.

Ahora, el Hestia Menorca, el club fundado en 2016 que ha dado continuidad a la isla en la élite del baloncesto, se ha clasificado para el Playoff de ascenso a la ACB, un éxito del equipo dirigido por Javier Zamora, en un club que no para de dar pasos de crecimiento.

Su antecesor, el antiguo Menorca Bàsquet tuvo el gran mérito de llegar a la ACB y dar el mejor baloncesto a la isla, pero también gracias a enormes ayudas económicas y que acumuló una deuda importante que llevó al club a la insolvencia y su liquidación en 2012. Aquella historia es una enseñanza para no repetir, para no vivir por encima de las posibilidades y el riesgo que entrañan los proyectos asistidos artificialmente por la ayuda pública, algo que por cierto ocurre también en otras comunidades.

Precisamente el mérito del Hestia Menorca presidido por Oriol Segura, el Club Bàsquet Menorca fundado en 2017, ha sido su crecimiento sostenible desde abajo y la responsabilidad económica. El club llegaba a la LEB Oro, ahora Primera FEB, hace tan solo tres años años y sigue creciendo, ha conseguido el gran respaldo social que siempre ha tenido el baloncesto en la isla.

Aunque ha sufrido mucho también, como la permanencia agónica de Valladolid, esta temporada el equipo ha tenido capacidad y regularidad para aguantar el tirón de una liga muy competitiva y meterse en playoff, ahora mismo es octavo.

Con un equipo de buenos exteriores como Zurbriggen, Cone, Littleson, Lobo o el lesionado Figueras, tiene también fortaleza interior con Arteaga o Wembi y la experiencia de jugadores como Vicedo, el equipo llega crecido a la postemporada.

Javi Zamora lo tiene claro. "Hemos conseguido un playoff que seguramente en unos días podamos poner pie en tierra, después del día libre espero que tengamos el foco puesto en Guipuzcoa y una vez aquí hay que soñar fuerte, estando en playoff estoy seguro que vamos a mostrar un Hestia Menorca y una isla muy competitiva, quien quiera bajarnos de la competición seguramente tenga que hacer las cosas muy bien".