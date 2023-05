Hadzikadunic podría haber finalizado también la temporada

Al Mallorca se le está haciendo un poco larga la temporada, no porque no disfruten de jugar, no porque no cumplan, cosa que demostraron anoche con la victoria ante el Valencia 1-0 (Muriqi), sino por el estado físico de la plantilla. Caen como moscas.

Hay varios jugadores que ya no volverán a jugar como viene contando Deportes Cope Baleares, Raíllo, Galarreta, Nastasic y Augustinsson. Además, están tocados y entre algodones Jaume Costa, que está jugando muy mermado y por ello Javier Aguirre le reservó para el segundo tiempo ayer. Giovanni González corría riesgo de caer por lo que el técnico le reservó, quizá juegue en el Camp Nou. Y finalmente Morlanes, que también arrastraba molestias y que acabó jugando también en el segundo tiempo.

Pero a esta lista de enfermería se le une Denis Hadzikadunc, quien tuvo que retirarse lesionado en el minuto 75 de partido al sufrir un pinchazo muscular. Podría tratarse de una rotura en cuyo caso ya habría concluido la temporada. De no ser así, igualmente sería duda más que razonable tanto para el duelo del domingo en el Camp Nou como para concluir la liga en Son Moix ante el Rayo Vallecano.

El internacional bosnio ha tenido un rendimiento más que óptimo y ha cumplido con la misión con la que llegó al equipo, aunque en un principio no contaba para Javier Aguirre, las bajas hicieron que el técnico echara mano de él y se ha adaptado perfectamente a la defensa de tres centrales del mexicano siendo muy serio en las marcas, juego aéreo. En suma un central que el Mallorca intentará fichar con las dificultades que entraña la situación contractual ya que pertenece al Rostov, va a depender de la postura de FIFA con los clubes rusos.

Finalmente en cuanto al partido ante el Barcelona, serán baja por sanción Kang-In Lee y Antonio Sánchez.