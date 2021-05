Grave lesión de Mateu Morey: "Trabajaré duro para volver más fuerte"

La peor de las noticias para Mateu Jaume Morey, el jugador mallorquín del Borussia Dortmund, quien se ha lesionado de gravedad en la rodilla derecha. El de Petra se hizo mucho daño en la semifinal de Copa ante el Kiel, una lesión que se produjo en una carrera él solo. El lateral se lesionaba en el 72', diez minutos después de haber entrado al terreno de juego, tras ver cómo se le iba la rodilla hacia atrás en un apoyo, una imagen escalofriante que ha conmocionado en Alemania y en toda Europa. Era como si la rodilla hubiera fallado y se hubiera quedado anclada.

Mateu Morey confirmaba que tiene que pasar por el quirófano y mostraba su felicitación al equipo por la clasificación para la final de Copa en Berlín que se les enfrentará al Leipzig, con una imagen más tranquilizadora. Su pierna derecha inmovilizada y el jugador de Petra con una sonrisa y los dos pulgares hacia arriba.

"Destrozado por tener que perderme la final, ¡pero seré el mayor fan en las gradas! Desafortunadamente, tengo que someterme a una cirugía y trabajaré duro para recuperarme más fuerte. El camino hacia la recuperación comienza ahora".

?? Fur Dortmund nach Berlin ??

Gutted to have to miss the final, but I will be your biggest fan in the stands! I unfortunately have to undergo surgery and will be working hard to come back stronger. The road to recovery starts now!

HEJA @bvb ???? pic.twitter.com/axmiP8nHrO — Mateu Jaume (@mateujaume2) May 2, 2021

Mateu estaba ante su gran temporada, la de su consagración en la Bundesliga y en el Borussia, habiendo disputado siete partidos de la Liga de Campeones hasta caer en cuartos contra el Manchester City, siendo habitual en la liga y habiendo sido llamado por la selección española sub 21, si bien una lesión muscular le impidió acudir a la cita de Luis De la Fuente al preeuropeo. Mateu ya tuvo una lesión de gravedad en la rodilla izquierda, esta vez ha sido la derecha.

El director deportivo del Dortmund, Sebastian Kehl, no tenía duda de que se trata de “una lesión grave, estará fuera durante mucho tiempo. En la repetición se ve que se hace mucho daño. Sus gritos se escucharon en todo el estadio, incluso en el vestuario" dijo en Sport1. Kehl añadió que "es una lesión grave de ligamentos y cápsulas, su lesión nos rebajó mucho la alegría por la final. Estamos muy apenados por él".

Emre Can comentaba que "estamos felices de avanzar a Berlín. Pero ante todo, nuestros pensamientos están con Mateu, nos duele a todos. Lo apoyaremos lo mejor que podamos". También publicaba en las redes su mensaje de apoyo





La joven estrella Jadon Sancho fue uno de los compañeros que se pronunciaron públicamente tras el partido para mostrar su apoyo a Mateu.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Into the finals we go! @BVB@DFB_Pokal

??????‘s ??

But tonight we dedicate tonight’s win to @mateujaume2 we all are with you bro, get well soon hermano stay strong ?????? pic.twitter.com/nWxMM3RB6i — Jadon Sancho (@Sanchooo10) May 1, 2021

Reinier Jesus, el brasileño cedido por el Real Madrid, era uno de los más cariñosos en su mensaje hacia el jugador español

Vamos a la final de Copa ??????@mateujaume2 estamos contigo hermano, esto será para ti, te quiero???? pic.twitter.com/rup0ia32LS — Reinier Jesus (@ReinierJesus20) May 1, 2021





El club le mostraba todo su apoyo tras clasificarse para la final de Berlín

If there is anyone who will give their all to come back stronger, it's Mateu.



We're all with you, @mateujaume2 ?? pic.twitter.com/8vJqxj9f4i — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 1, 2021

Además, las muestras de apoyo de todo el mundo llegaban a Mateu como mostraba en twitter el propio club de Renania del Norte-Westfalia.

The support and love is real ??



Get well soon, king! pic.twitter.com/M19ySJUcDZ — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 2, 2021

Desde la isla también el RCD Mallorca, el club en el que se formó antes de marcharse al Barcelona, le mostraba su apoyo.

Ànims i força! Tornaràs més fort! ???? https://t.co/b7T16rjSmg — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) May 2, 2021