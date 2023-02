El Govern recomienda suspender entrenamientos y actividad deportiva por Juliette

La borrasca Juliette ha convertido en un manto blanco la isla de Mallorca desde este lunes 27 de Febrero y en las últimas horas las precipitaciones son la principal preocupación. Preocupan los torrentes que ya van muy cargados, algunos ya desbordados, y la situación se mantiene alerta mientras no remitan las lluvias, que podrían empezar a parar a primera hora de la tarde. Se ha pedido a la población que no se desplacen si no es estrictamente necesario.

Estas recomendaciones llegan también al deporte. Ya este lunes algunos clubes suspendieron sus entrenamientos por el temporal, de hecho algunos campos estaban nevados, una situación a la que nadie está acostumbrado en el deporte balear. Terrenos de juego como el de Na Capellera en Manacor estaban completamente nevados por lo que el Manacor, como otros clubes, suspendía los entrenamientos.

Ayer mismo el Govern enviaba una circular a Federaciones y clubes recomendando la suspensión de todos los entrenamientos y diferentes actividades deportivas en este martes 28 de Febrero. Todo como parte del plan puesto en marcha por el Govern Balear ante la fuerte borrasca que tiene Mallorca en alerta roja.

El plan está coordinado por la Dirección General de Emergencias e interior del Gobierno balear, que mantuvo reuniones con el Comité asesor del METEOBAL y el INUNBAL, a última hora de la tarde de este lunes y se reunirá de nuevo este martes a las 14 horas.





​<span class="fr-marker" data-id="0" data-type="true" style="display: none; line-height: 0;">​</span><span class="fr-marker" data-id="0" data-type="false" style="display: none; line-height: 0;">​</span> En Algaida el campo también completamente nevado.





El 112 de Emergencias ha informado sobre las incidencias que ha habido hasta el momento