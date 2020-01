Gorka Iturraspe, jugador del Atlético Baleares, fue el gran protagonista en el duelo del pasado fin de semana ante el Langreo (3-1); y lo fue en los dos sentidos, para bien y para mal. El centrocampista vizcaíno hizo las delicias de la afición balearica con un gol (el 2-1) y posteriormente con una asistencia espectacular de tacón para que David Haro hiciera el definitivo 3 a 1, con la colaboración de la defensa langreana.

Esa fue la parte positiva a destacar de Iturraspe; no obstante, el jugador de Abadiano no pudo acabar el partido por un golpe en la nariz a la hora de encuentro. El encontronazo causó una gran hemorragia al futbolista blanquiazul, que salió fuera del terreno de juego para ver si paraba de sangrar; no paró la hemorragia y Iturraspe tuvo que ser sustituido. Ahora, las pruebas realizadas al centrocampista han confirmado que sufre una rotura de los huesos propios de la nariz aunque no tiene afectado el tabique. Se espera, pues, que el futbolista pueda estar para el duelo ante Las Palmas B.

El club blanquiazul ha confirmado vía Twitter que el jugador, pese a la fractura, ha entrenado con normalidad por lo que estará disponible frente al filial periquito. El propio Iturraspe ya reconocía tras el partido que no pensaba detenerse por eso: "No tengo intención de parar por una nariz; una nariz no te debería impedir poder jugar al fútbol, creo yo".

Gorka ha disputado hasta la fecha 13 partidos y Manix Mandiola le dio la oportunidad de jugar como titular el pasado domingo ante el Langreo; el jugador actuó escorado a la izquierda y su actuación hasta el cambio fue más que notable; aguantó la pelota cuando su equipo lo necesitaba y demostró su eficacia con un gol y una asistencia. Ahora, el Atlético Baleares afronta un nuevo partido de liga ante Las Palmas Atlético este domingo 19 (13 horas) y lo hará con la garantía de tener a un Iturraspe listo para otra batalla, que aportará todas sus cualidades con la intención de que su equipo regrese de las Canarias con tres puntos más en el bolsillo.