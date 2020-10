Gisela Pulido: “Mi objetivo no es unos Juegos Olímpicos. Me planteo más el competir a corto plazo”

El Club Náutic de S'Arenal acoge este fin de semana la Formula Kite Spain Series 2020. La celebración tendrá lugar en la Bahía de Palma y será del 16 al 18 de octubre. El circuito llega a Mallorca en su tercera regata de la temporada y la semana siguiente se celebrará en Formentera. La gran final tendrá lugar en Tarifa, el próximo mes de diciembre.

La Fórmula Kite Spain Series es un circuito donde se enfrentarán los mejores regatistas nacionales e internacionales del mundo del Kitefoil, entre ellos, Gisela Pulido, 10 veces campeona del mundo de Formula Kite en la modalidad de Freestyle. La deportista, que había dejado de competir en 2015, vuelve a las aguas, pero esta vez en la modalidad de velocidad.

Gisela Pulido ha contado este miércoles en Deportes Cope Mallorca, que decidió cambiar al Kitefoil, cuando supo que su deporte iba a ser olímpico en París 2024. “Dejé de competir en Freestyle en 2015, cuando gané el décimo Mundial, porque sentía que necesitaba un parrón y descansar un poco. Estuve tres años haciendo otros tipos de proyectos y retos personales; por ejemplo, cruzar las ocho Islas Canarias con el Kite. También surfear olas grandes con el kite, pero echaba de menos la competición. Supimos que el kitesurf será olímpico en París 2024, con esta disciplina de regatas, de carreras con el foil. Además, echaba muchísimo de menos competir. En realidad, mi objetivo no es unos Juegos Olímpicos. Es mi sueño, como cualquier deportista, pero me planteo más a corto plazo el competir, año a año, competición a competición, e ir mejorando a nivel técnico y estratégico.Por eso vamos a todas las pruebas que se pueda. Ahora Baleares, luego Tarifa. También he estado compitiendo en dos Europeos, Austria y Polonia. Cuantas más competiciones mejor”, ha expresado la deportista este mediodía en Deportes Cope.

Gisela Pulido practicando kitesurf

Gisela, que toda la vida se ha dedicado a volar sobre las aguas todo el mundo, afirma que el lugar donde se siente más agusto es “Tarifa”. “El año pasado tuvimos otra prueba de las Spain Series en Tarifa y la verdad es que fue una pasada. Nunca había competido en casa en foil y creo que se nota mucho. Antes en el Freestyle, aunque tú conozcas el lugar porque entrenas ahí todos los días, no se notaba la diferencia ante tus rivales, pero en el foil el lugar influye mucho más. Las condiciones de viento, las rachas, la corriente debajo del agua, la temperatura del agua, esto te afecta si el foil se comporta de una manera o otra. Competir en casa tiene una ventaja muy grande y te sientes muy agusto porque es tu campo de entrenamiento”, ha asegurado Pulido.

En las pruebas de este fin de semana, también habrá recorridos de barlovento-sotavento. Gisela Pulida ha contado qué es lo más duro de esta prueba: “Son dos vueltas. Suelen ser unas mangas de 16 minutos y son bastante exigentes físicamente. A nivel muscular es duro, pero a nivel de cardio lo es aún más. Acabas agotado de toda la adrenalina que descarga tu cuerpo.Llegas a casa y si puedes dormir, duermes 12 horas”, ha revelado la kitesurfista.