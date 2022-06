Giovanni: "Quiero volver a sentirme importante en un equipo. No le cierro la puerta a nadie”

El lateral diestro del RCD Mallorca Giovanni González ha dejado la puerta abierta a cambiar de equipo si llegara algo que le despertara interés. En una entrevista mantenida en la radio de Uruguay Punto Penal, el jugador afirma que quiere ser importante y que no puede descartar nada.

"Quiero volver a sentirme importante en un equipo. Necesito jugar. No le cierro la puerta a nadie” ha dicho el defensa. Se muestra satisfecho de haber tomado la decisión de jugar en Europa diciéndole que no a River, club del que estuvo muy cerca pero que cambió por jugar en el RCD Mallorca y dar el salto a la liga española.

Parece que la sombra de Pablo Maffeo es demasiado alargada para el uruguayo, que ve con la continuidad del ex del Manchester City la posición muy tapada. De hecho esta temporada ha llegado a jugar por delante del lateral, como volante, y también en su posición, pero menos veces habida cuenta de que Maffeo ha sido de los mejores jugadores del equipo.

Maffeo fichó por dos temporadas en el RCD Mallorca y llegó libre. Se junta además que no ha vuelto a la selección y que hay Mundial a la vista por lo que el jugador transmite esa preocupación.

