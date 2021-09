Gayà se explica tras las críticas por su aparición en un programa televisivo tras la derrota

Resulta difícil encontrar un debut en Primera que sea tan movido, controvertido que el que ha protagonizado José Gayà. El central de 21 años del Mallorca B era elegido por Luis García para cubrir las numerosas bajas en defensa y dar descanso a Jaume Costa, de tal manera que Oliván volvía al lateral y el canterano formaba pareja con Valjent.

Gayà pasa por ser un central de buen físico, buenas condiciones técnicas y algo errático en la toma de decisiones, el apartado en el que los técnicos consideran que tiene más margen de mejora para convertirse en jugador profesional. Los hechos no pudieron confirmar de manera más rotunda lo que opinan los técnicos sobre el manacorí.

Nada más empezar el partido quiso controlar un balon ante Benzema, el control fue malo y al reaccionar resbaló. Así se produjo la dramática secuencia que dejó a Benzema solo camino de la portería para batir a Reina. Habían pasado dos minutos de partido. El error era de los que "tierra trágame" y desconcertó mucho al equipo. Por suerte el jugador se sobrepuso y con las correciones también de sus compañeros fue entonándose aunque el equipo bermellón como equipo estuvo muy mal sin balón, también por la decisión de Luis García de poner un equipo muiy ofensivo.

Pero el descalabro del debut en Primera en todo un Santiago Bernabéu no acabó con el partido concluido, y esto es lo que más críticas ha provocado sobre el jugador. Tras el encuentro se le pudo ver asaltado si se quiere, pero sonriente ante las cámaras de El Chiringuito. El jugador salió como pudo de las preguntas reconociendo lo que "podría haber sido mejor la verdad. He tenido un resbalón. Impone muchísimo, es algo único, aquí se han vivido noches espectaculares. Me acuerdo de mi familia y mis amigos ya los véis aquí" decía el jugador entre sonrisas.

Gayà se mostraba contento de tener con él a sus amigos, que habían ido a verle, y que mostraban una pancarta de aficionados del Real Madrid de Mallorca. Las sonrisas del jugador en una noche así escocieron y mucho en algunos aficionados. Como siempre ocurre en estos casos la secuencia provocó duras críticas al jugador mientras otros salían en su defensa para restarle importancia y que el primer fastidiado era el jugador.

Ante lo ocurrido y las reacciones, el jugador ha querido aclarar y poner en contacto en una cuenta de Instagram llamada inforcdmallorca: "Yo, que estaba en el bus desolado por el partido, llamé a mi novia para hablar con ella, ya que había venido por sorpresa a ver mi debut en el Bernabéu. Cuando llegó,no la dejaron entrar y tuve que bajar y salir para poder estar con ella. Junto a ella se encontraban unos amigos que también se habían desplazado para verme(ellos sí son del Real Madrid). Yo llegué allí sin saber qué me encontraría ya que sólo iba con la intención de ver a mi novia para poder alegrarme un poco tras la derrota. Una vez allí enseguida llegaron los de El Chiringuito a grabarme y preguntarme cosas sobre mi debut y el partido.El contexto es bastante importante en estos casos. Y el más dolido por el error soy yo".

?? "He tenido un RESBALÓN INOPORTUNO. El BERNABÉU IMPONE muchísimo"



?? "Me he ACORDADO de mi FAMILIA"



??? @Pep_17 GAYÁ, debutante en el @RCD_Mallorca, con @inakivdl en #ChiringuitoMadridpic.twitter.com/lJr6B4U8eU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2021