Galarreta: "Muchísimas gracias por tanto cariño, nos vemos pronto"

La grave lesión que le ha provocado a Íñigo Ruiz de Galarreta la entrada recibida en el Benito Villamarín ha provocado una ola de apoyo en toda España hacia el centrocampista del RCD Mallorca. Compañeros, entrenador, aficionados, rivales como Canales o Álex Moreno, nadie sabe mejor que Canales y Galarreta lo que significa romperse el cruzado. El bético sabe que Gala es un luchador y se muestra convencido de que lo superará. Aficionados de toda España, por supuesto también del Betis, le han mostrado su apoyo.

Los clubes en los que ha militado al jugador de 28 años le han mandado ánimos, clubes como el Athletic, Mirandés (donde ya sufrió la segunda lesión grave), Zaragoza, Las Palmas,Leganés, el propio Betis. Ha trascendido que Víctor Ruiz fue a interesarse por Galarreta al término del partido.El técnico bermellón, Luis García Plaza, confesaba en El Partidazo de Cope anoche que Galarreta no había reprochado nada al defensa del Betis.

El jugador, que no se prodiga en las redes, ha querido agradedecer todo el apoyo recibido: "muchísimas gracias por tan cariño. Gracias, Gracis, Eskerrikak Asko. Nos vemos pronto", sin duda un primer mensaje de que la cuenta atrás ha comenzado y que su mentalidad ya está puesta en ese proceso de recuperación que conoce bien.

Muchísimas gracias por tanto cariño. GRACIAS, GRÀCIS, ESKERRIK ASKO! ????

Nos vemos pronto. pic.twitter.com/Y3H3m1AVoM — I. Ruiz de Galarreta (@ruizdegalarreta) February 21, 2022

Hasta en dos ocasiones ha pasado por el mismo trance, en 2012 y 2013, en ambas el proceso de recupración fue de unos nueve meses. Ahora se le deberá reconstruir de nuevo el cruzado de su rodilla izquierda que ya tenía una plastia. El ex jefe de los servicios médicos del RCD Mallorca, Dr. Joan Roig, comentaba que al tener las dos rodillas operadas el injerto deberá ser de donación y que el proceso de recuperación puede ir de nueve meses a un año además de desearle lo mejor para dicha recuperación.

Es un clamor en toda España la disparidad a la hora de juzgar acciones en un terreno de juego y sobre todo que se penalice igual una celebración quitándose la camiseta que una entrada que ha interrumpido la carrera de un jugador, tarjeta amarilla. También hay clamor contra la utilidad del VAR, aunque el colegiado Soto Grado estuviera bien situado y juzgara la acción, ha provocado incomprensión el hecho de que el árbitro del VAR, Estrada Fernández, no avisara de que podía ser acción merecedora de roja. Hay otras acciones que se revisan hasta el tedio para apreciar si una mano es penalti, lo vemos en cada jornada, pero una acción que deja fuera de los campos a un futbolista ni se revisa.

Esto ha hecho que las críticas hacia el VAR arrecien. Es la acción más grave que ha tenido que juzgar el VAR esta temporada y no ha servido para que juzgarla correctamente. El técnico Luis García fue muy claro en El Partidazo con Juanma Castaño: "en el campo no puedo saberlo pero cuando veo la imagen creo que es roja. Hubo otra igual de peligrosa de Juanmi a Lee que también lo era.Simplemente no la ve, los árbitros toman muchas decisiones. Desde mi posición veo entrada dura, luego en la tele no tiene discusión. No es una zona peligrosa además, no era una entrada normal, no la vieron. Me sorprende más el VAR que el árbitro. El que lo ve tranquilo y por lo que sea el del VAR tampoco entendíó que era roja. Llevamos una línea de mucho respeto a los árbitros, nos ha pasado en varios partidos, respetamos lo que digan. Después de verla creo que es roja. Sobre todo el VAR tiene que ver que es de roja". El técnico también se preguntaba si la de Juanmi a Lee era de VAR, y a la pregunta de Castaño sobre si hubiera sido una entrada a un jugador del Real Madrid o el Barcelona la que se hubiera armado, el técnico decía: "te digo más, si nosotros se lo hacemos a Fekir se revoluciona todo, lo mismo que si lo hace uno del Betis a uno del Real Madrid, pero esto es así".

El técnico comentaba sobre cómo se encuentra el jugador que "he hablado con Gala y no me ha nombrado para nada a Víctor, es tan buena gente. Le he deseado ánimo, que esté tranquilo, que le queremos y que se recupere. Está afectado. No sé por qué no ha llegado antes a Primera, este año había llegado y se estaba asentando. Era su año en Primera y lo estaba demostrando. Esperemos que nos mantengamos y el año que viene le tangamos otra vez".

Luis García recuerda que "Íñigo se da cuenta de que se ha roto en seguida, el doctor ya me dice que tiene roto el cruzado en cuanto le ve. Lo digo de corazón, es un chico excepcional, todas las muestras de cariño que recibe es porque le quieren mucho. Merece la pena conocerle y es un orgullo entrenarle. Cuando un jugador ha tenido dos lesiones iguales ya sabe lo que tiene. Para nosotros es una baja muy importante, que siga con nosotros cuando se recupere, que tiene contrato. Siempre tienes la esperanza de las pruebas digan que no pero ya se vio".

Los ex clubes por los que ha pasado Íñigo no tardaron en mandarle todo su apoyo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





¡Mucho ánimo Íñigo! ????



Nosotros sabemos muy bien que volverás más fuerte. https://t.co/y8IQAMKE8z — CDMirandés (@CDMirandes) February 21, 2022





???? Te deseamos una pronta mejoría. ¡Fuerza, Íñigo! ???? https://t.co/rgXHu0IJVA — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) February 21, 2022





Desde el zaragocismo, el deseo de una feliz y pronta recuperación ????@ruizdegalarreta ?? https://t.co/30EVJr9c81 — Real Zaragoza ?????? (@RealZaragoza) February 21, 2022





???? Luis García, en @partidazocope



?? "Él mismo se da cuenta de que está roto, enseguida nos dimos cuenta de que era grave"



???? "Es un chico excepcional, en todos los sitios les quieren muchísimo. Es de los que merece la pena conocer"



?? #PartidazoCOPEhttps://t.co/3yAC4r3AnZ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 21, 2022