Gabriel Subías: "No queremos volver a ascender con el Azul Marino"

El viaje emprendido por Azul Marino para llegar a la élite del baloncesto español ha culminado con el objetivo alcanzado tras 28 victorias y una única derrota. La liga acaba mañana.

El Azul Marino Mallorca jugará la próxima temporada en la Liga Femenina Endesa junto a equipos clásicos del baloncesto español como Valencia, Casademont Zaragoza, Spar Girona, Perfumerías Avenida de Salamanca, Movistar Estudiantes, habrá que ver si Joventut que se juega el descenso, etc.

El proyecto promovido por Gabriel Subías, CEO de World2Meet, la división de viajes de Iberostar, quería devolver a Mallorca a la élite del baloncesto, deporte del que ha sido un apasionado desde siempre el ejecutivo.

Al mismo tiempo, había que tener una visión clara para que uno de los colosos del sector turístico de Mallorca apostaran por el baloncesto femenino. Algo que Subías tuvo claro y que explica en DEPORTES COPE BALEARES.

Apuesta por el baloncesto femenino.-

"El marketing ha cambiado mucho. Antes te posicionabas de una manera o invertías en publicidad, ahora las marcas han de buscar entornos amables. Hay una serie de territorios y uno es el deporte, es verdad que soy un 'friki' de este deporte y lo conozco razonablemente bien. Encontramos un hueco, lo hemos hecho nuestro territorio. Hemos trabajando con FIBA, con la FEB, con la ACB, tenemos nuestro propio equipo femenino y cuadramos un poco el círculo, un territorio donde la marca puede estar cómoda, más amable quizá que el fútbol, ayudamos al deporte femenino, haceos una labor, un pacto social que de palabra se dicen pero no se hacen, es dar visibilidad al deporte femenino. Para ponerlo en igualdad, para dar la oportunidad de que se conozca porque sólo se conoce bien el masculino. Si no conoces no puedes juzgar, ese es el rol que promovemos desde World2meet".

Las grandes empresas de Mallorca siempre habían estado de espaldas al deporte mallorquín o al menos sin inversiones relevantes. Eso ha cambiado con Azul Marino: "es verdad de que llegas al convencimiento de que es lo que hay que hacer, no niego que lo disfruto, soy una persona feliz. Hay una suerte que es tener grandes jugadores y jugadoras de estas islas, y que no hemos sido capaces de aprovechar" indica Subías.

El ejecutivo mallorquín reconoce también que aún está asumiendo el ascenso:

"Aún no lo he asimilado, esto nos daremos cuenta cuando juguemos el primer partido en Liga Endesa. Estamos ocupados en atender a todo el mundo y los diferentes actos. No sé aún cuánto cambiará el equipo, con esto la gente te cuenta unas historias que son para no dormir, nadie gasta dicen. Tenemos dos opciones, mantener presupuesto y sufrir, o intentar generar más ingresos y creo que seremos capaces de generar más ingresos. Queremos ser un equipo de Liga Endesa y no volver a celebrar un ascenso, ese es mi empeño, estabilizarlo y para eso hace falta mucho trabajo".

Convencimiento.-

Gabriel Subías analiza cómo ha sido posible el ascenso tras la decepción del año anterior también con un gran equipo. En verano ya anunciaba que el equipo estaba pensado para subir y que iba a subir, fuera este año o el siguiente.

"Esto trasciende lo que es un club, es un proyecto de empresa, un movimiento que hace la empresa para intentar subir. Me molesta que la lectura sea que teníamos un gran roster. El año pasado teníamos un gran roster y todo el mundo decía que teníamos el mejor equipo y no subimos. Tienes que hacer un gran equipo, te tienen que respetar las lesiones, hemos crecido en el staff y en la parte técnica. Nos ha llegado el momento y sino hubiéramos insistido. Este año tenemos más estabilidad en Son Moix, un horario fijo, conocemos mejor la categoría. El momento ha sido mejor, las jugadoras son muy buenas, las del año pasado también lo eran. Se ha hecho un trabajo muy serio, muy responsable".

Sufrimiento.-

Curiosamente, alguien acostumbrado a dirigir una empresa con más de 4.000 empleados, que ha movido ocho millones de pasajeros en 2025 y que ha tenido 23 millones de ingresos brutos tras una facturación de 3.263 millones de euros, con lo que se pone nervioso es con los partidos del equipo.

"Lo paso mal media hora antes del partido, lo paso bastante mal. No sé decir muy bien por qué. Es mucho más difícil la empresa que el equipo, aunque hay factor suerte en el baloncesto. Me pongo más nervioso porque a lo mejor en la empresa llevo 30 años. También en la empresa dependes de los 4.500 que somos, no hay un solista, somos un grupo de gente. Y con el equipo siempre pienso, a ver si con el trabajazo que hemos hecho hoy no sale. Pero sólo me pasa con el baloncesto".

Helena Pueyo, Juana Camilion, Noah Morro.-

Subías tiene claro que las puertas están abiertas a las brillantes jugadoras mallorquinas: "nuestra filosofía es que las jugadoras que quieran jugar en su tierra lo puedan hacer. Ahora ya no me puedes pedir que venga Alba Torrens porque ya está, me tendrás que hablar de Noah Morro, Helena Pueyo, Juana Camilion etc. ¿Helena Pueyo? ya le puedes decir que cuando ella quiera la esperamos aquí" dice medio en broma el ejecutivo.

Aunque nadie puede tomarse a broma lo que dice el promotor del proyecto, ya que ha conseguido que venga a jugar a casa nada menos que Alba Torrens, como antes llegaron María España o Gaby Ocete o Ale Quirante. De momento quiere rendir tributo a las jugadoras que han conseguido el ascenso por una temporada para enmarcar.