Gabriel Subías, impulsor del proyecto del BTTB, no sigue como CEO de Ávoris

Golpe inesperado para el B The Travel Brand Mallorca, el equipo de la segunda categoría del baloncesto español, cuyo ambicioso proyecto es ascender a la liga ACB. El principal valedor de dicho proyecto, Gabriel Subías, no continuará como Consejero Delegado de Ávoris, del grupo B The Travel Brand, patrocinador del equipo de baloncesto del Bahía San Agustín.

Subías dejará de ser el CEO de Ávoris el 31 de Diciembre según ha podido confirmar Deportes Cope. Este cambio sin embargo no afectará al proyecto ni a la estructura del Club según apuntan desde el Bahía San Agustín, dado el compromiso por tres temporadas firmado la pasada campaña. Tras estar a punto de ascender la pasada temporada, en el presente curso se dobló la apuesta por intentar el ascenso. Subías ha sido la persona clave en este proceso, pero ahora su no continuidad como responsable de Ávoris es un mazazo para el club. Subías tutelaba todo el proyecto y había impulsado los diferentes cambios que ha habido en la entidad, tanto deportivos como de estructura.

En el Bahía San Agustín están a la espera de conocer qué persona será la que trabaje con ellos por parte del patrocinador, pero poco más pueden decir al respecto. El equipo mallorquín es sexto ahora mismo con un balance de siete victorias y cuatro derrotas.