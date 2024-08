Gabriel Subías al Ayuntamiento: "Si no quieren que se vea el deporte femenino que lo digan claro"

Las tensiones han sido habituales entre los equipos desde que el Ayuntamiento de Palma diera cabida a dos nuevos equipos en el Palau de Son Moix, una instalación saturada que alberga los partidos de Palma Futsal, Fibwi Palma, Voleibol Palma y desde la pasada temporada Palmer Basket y Azul Marino.

El consistorio se comprometió a darle espacio a los dos nuevos proyectos de baloncesto pero dando prioridad a los tres equipos que llevan años disputando sus partidos en el Palau de Son Moix, una instalación por cierto que afronta una reforma integral y que la para la temporada 2025-26 contará con nueva pista, iluminación y sonido.

Aunque ha habido diferencias y tensiones, los equipos van capeando el temporal con buena voluntad y el IME (Instituto Municipal de Deportes) ha intentado facilitar las cosas. Sin embargo, no hay horarios a gusto de todos. Por ejemplo, para entrenar el Azul Marino tan solo disponía de una franja horaria imposible, de 21h a 23h, a la que ha renunciado el equipo, que sólo podrá entrenar un día en Son Moix por renuncia del voleibol, los miércoles de 13h a 15h. El resto será en el Toni Pizá.

Pero la chispa que ha encendido al ejecutivo Gabriel Subías, promotor del proyecto del Azul Marino que milita en la Liga Challenge (segunda del baloncesto femenino) es que tras solicitar jugar los partidos el sábado por la tarde, ya que los domingos por la mañana se consideraba un mal horario, tiene que compatibilizarlo con el Voley Palma. En cinco partidos el horario disponible es a las 15:30h, lo que provocaba el enfado de Subías. Un horario que además no permite la Federación Española de Baloncesto.

"Tenemos que pedir el respto que el deporte femenino se merce por parte de nuestro Ayuntamiento. No tenemos ningún día para entrenar en Son Moix, hay cinco que viven y hay dos que hacen y deshacen y el resto tenemos que seguir.De los 15 partidos en casa, cinco a las 15:30h de la tarde, es una aberración. Si no quieren que se vea el deporte femenino es mejor que lo digan claro y buscaremos algún sitio. O bien nuestros aficionados no comen o no vienen. Laia Palau lo dijo un día, es fácil decir que apoyamos el deporte femenino, para eso hay que darle visibilidad. Es una responsabilidad social a la que yo apelo. Me gustaría que ayudarais al deporte femenino. Hoy el Ayto de Palma le ha faltado al respeto al deporte femenino y lamento decirlo así. A esa hora no se puede jugar".

Añade que "se ve que tiene prioridad el voleibol masculino. O esto o tenemos que jugar en Inca donde siempre nos reciben la mar de bien. No sé por qué tienen más derecho que nosotros y por qué no nos toman en serio".

Desde el Ayuntamiento de Palma indican que el Azul Marino "no tiene ningún motivo de queja". En el Consistorio recuerdan que ya avisaron al Azul Marino y el Palmer que tendrían prioridad los tres equipos que llevan años jugando en Son Moix. Subías se plantea llevar el equipo a Inca para algunos de sus partidos. Curiosamente, hasta ahora había algún representante del IME en las presentaciones del Azul Marino, debido en teoría a esa buena sinergia, algo que se ha roto ahora.

Todo ello sucedía en la presentación de Nogaye-Lo, el última y flamante fichaje del Azul Marino. La ex internacional vuelve a las pistas tras su maternidad y ocho años en la máxima categoría