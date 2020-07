Un futuro con dudas que se van despejando

Ultima foto con este enorme equipo que se volvió una familia para mi. Agradecido con cada uno de mis compañeros, con el cuerpo técnico, directivos y demás personas que hacen un trabajo silencioso excepcional por hacerme sentir uno más desde el primer día. A la afición decirles que no tengo palabras por las muestras de cariño sin aún así haber conseguido el objetivo. Los llevaré siempre dentro de mi y espero que no sea un adiós si no un hasta luego. #JuntsSomMillors ❤️

