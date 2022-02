Fútbol como homenaje al joven Jagoba, fallecido de manera repentina

Una joven vida se ha quedado en el camino, una más, en esta ocasión se desconoce la causa, sólo que fue una muerte súbita. El joven Jagoba Agote López no despertó el pasado 15 de Enero. Su entrenador durante muchos años, Juan Felipe "Espi" ante un mazazo tan duro se propuso con todo el dolor del mundo hacer algo, no dejar pasar el terrible trance sin que se le tuviera presente.

Así que se puso manos a la obra con el Rotlet Molinar, el equipo en el que había jugado Jagoba, este año ya no jugaba este joven de 19 años recién cumplidos dos días antes de fallecer. El técnico estaba en shock como es lógico. "Todavía no me lo puedo creer, fue un orgullo entrenarte. Gracias a ti se consiguieron muchas cosas bonitas. Fue mi mejor temporada como entrenador y tu tuviste mucha culpa de ello. Gracias y descansa. Nunca te olvidaré".

Todavía no lo puedo creer. DEP JAGOBA. Fue un orgullo entrenarte. Gracias a ti se consiguieron muchas cosas bonitas. Fue mi mejor temporada como entrenador y tu tuviste mucha culpa de ello. Gracias y Descansa. Nunca te olvidaré pic.twitter.com/ocm6v0BER2 — Espi (@Espymallorca) January 16, 2022

Jagoba Agote López era un central, jugó en el Sporting Palma, Rotlet Molinar donde consigue el ascenso y coincide con el técnico Espi, Penya Arrabal, La Salle y Son Oliva finalmente la pasada temporada. Este año ya no jugaba a fútbol federado. El técnico se puso manos a la obra para reunir a los compañeros en aquel equipo infantil y su grupo de amigos para rendirle homenaje, que tuvo lugar el pasado lunes en el campo del Rotlet Molinar.

"He organizado muchísimos partidos, torneos,etc pero ninguno tan duro como el que estoy organizando para el homenaje a un jugador al que yo entrené. DEP JAGOBA" decía Espi, quien agradecía al club su ayuda: "agradecer al Rotlet Molinar las facilidades. FUIMOS UNA FAMILIA" comentaba el técnico.

He organizado muchísimos partidos, torneos etc. Pero ninguno tan duro como el que estoy organizando para el homenaje de un jugador al que yo entrené. DEP JAGOBA

31/01/2 a las 20h en el campo del @udrotletmolinar

Agradecer al @udrotletmolinar las facilidades. FUIMOS UNA FAMILIA — Espi (@Espymallorca) January 20, 2022





Los pelos de punta.

Siempre en nuestros corazones #eternoJagobapic.twitter.com/33PqvUQdLB — Espi (@Espymallorca) January 31, 2022

La Federación Balear de Fútbol se unió al homenaje y el presidente de la territorial Miquel Bestard le regaló una camiseta de la selección española a la familia con su nombre y el dorsal 4.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? El presidente de la FFIB, Miquel Bestard, ha asisitdo hoy al precioso y emotivo homenaje al jugador del @udrotletmolinar ???????????? ?????????? ??????????? fallecido recientemente por muerte súbita#DEPpic.twitter.com/sR922ku8qg — FFIB (@FFIB_oficial) January 31, 2022

Los jugadores portaron la camiseta con el motivo "Eterno Jagoba". Mucha emoción para recordar a quien fue su compañero y que incomprensiblemente nos ha dejado a los 19 años.