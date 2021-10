Frenazo del Atlético Baleares, que ya está a seis puntos del Villarreal B

El Atlético Baleares no está cómodo, las bajas empiezan a pasarle factura como se pudo ver ante el Linares (1-1) y con este segundo empate consecutivo (tras el 2-2 ante el Castilla) ve como el líder, Villarreal B, se ha ido a seis puntos. Al equipo balearico se le puso el partido de cara al anotar Dioni a los 22 segundos de encuentro tras un error de la zaga linarense.

??Hola, @atleticbalears



¿Nos podéis decir qué le dais de comer a este chaval?



?? No sólo lleva 6 goles en la competición, además hoy ha marcado un tanto en 22 SEGUNDOS.



?? A TUS PIES, DIONI ??#PrimeraRFEFFootterspic.twitter.com/EfUBlamF1f — Primera RFEF Footters (@Primera_RFEF) October 10, 2021





El plan perfecto, ponerse por delante ante un equipo necesitado que va a tener que ir a buscar la portería contraria y va a dejar espacios. Sin embargo, ocurrió lo contrario, el equipo que empezó a complicarse la vida fue el ATB, cuyo juego fue cada vez más espeso y empezó a enredarse, muy poca fluidez, muy poca precisión en los pases, lo que ocasionaba continuas pérdidas. No parecía que el partido peligrara no obstante, pero una falta magníficamente ejecutada provocaba el testarazo de Marc Castells empatando el encuentro.

El problema era que si los jugadores importantes del Atlético Baleares no estaban bien y había que ir a por todas, no había apenas alternativas. Las cinco bajas que sufre la plantilla son demasiado lastre. Ayer con 18 jugadores tan solo y dos del filial, Xavi Calm introdujo a Isi Ros por José Fran para buscar mayor profundidad y hacer daño, y éste cumplió con el papel de agitador. Después hizo un triple cambio en el 77 introduciendo a Manel, Orfila y Robles por Canario, Ferrone,Armando.

Vinicius que de chilena casi marca en los últimos instantes el gol de la victoria. También pudo ganar el Linares con un remate que resolvió René en la última jugada del partido. El final no pudo ser peor porque Dioni repelió un golpe de un rival y el que se fue a la calle fue el delantero que a pesar de su experiencia cometió un error que deja al equipo sin su goleador (seis tantos) para visitar al Costa Brava.

El técnico, Xavi Calm, analizaba que "el partido ha empezado muy bien y visto como ha ido el partido después el punto es positivo. Ellos han tenido ocasiones ,el partido ha sido muy abierto, hemos dejado al final tres atrás y han hecho alguna contra. No hemos estado bien, no ha sido nuestro mejor día, el partido no tenía un ritmo continuo ni rápido, hemos tenido errores técnicos en el pase y después del empate hemos empujado un poquito más. Hay que analizar bien el partido, no hemos estado finos y hay que corregirlos".

Calm añadía que "los detalles son muy importantes en esta liga, ya se ve. Hay que intentar dominarlos un poco más. El césped está como nos dicen que tiene que estar tras el cambio, un poquito alto porque es lo que toca no por ninguna intención nuestra".

Sobre la expulsión de Dioni comenta que "no la he visto demasiado bien, una pena porque le perdemos para el próximo partido. Estaba muy roto el final del partido y sabíamos que podía haber contraataques".

El partido tuvo también momentos de angustia en la grada por una indisposición del miembro de la Fundación Toni Salas de la que se pudo recuperar tras ser atendido por los sanitarios.

Antes del encuentro el historidador del club Antoni Salas Fuster, fue homenajeado por el club en el momento más emotivo de la mañana en el Estadio Balear. El presidente Ingo Volckmann le entregó una camiseta enmarcada y la hija de Salas leyó una nota de agradecimiento.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Homenaje del @atleticbalears

al historiador Toni Salas Fuster en el estadio Balear antes del partido ante el Linares. pic.twitter.com/iRHm8Ymy7x — Deportescopebaleares (@deportescopebal) October 10, 2021