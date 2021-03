Fina Santiago, optimista ante la posible vuelta del público en el deporte

La reunión mantenida de manera telemática en la tarde de ayer por parte de Jose Tirado, director general del Palma Futsal y portavoz de la plataforma #SOSEsports con los responsables de deportes del Govern Balear parece haber tenido buena respuesta por parte de las instituciones y es que tal y como ha señalado hoy Fina Santiago, consellera d'Afers Socials i Esports del Govern Balear, la posibilidad de que vuelva a contarse con público en los pabellones de los equipos de las islas es más que factible en un espacio no muy lejano de tiempo.

De hecho, Santiago se ha mostrado hoy, tras la rueda de prensa del piloto Izan Guevara en la que la consellera ha estado presente, más que optimista. "Creo que en la revisión de las medidas que se hará el próximo día 12 podremos aprobar la vuelta de los aficionados en el deporte", ha dicho la consellera supeditándolo todo, eso sí, a que la situación sanitaria de las islas siga mejorando tal y como lo ha hecho durante estas semanas. Ha querido explicar también Fina Santiago el motivo por el que en espectáculos culturales sí ha podido haber público y en el deporte no. "Si hubiéramos quitado el público a la cultura, la cultura se muere. El deporte no se ha parado desde octubre aunque sí ha ido a un ritmo menor al no poder haber contacto pero no se ha parado. No todas las situaciones son iguales", ha afirmado

Además, ha explicado también porque se han podido reanudar los entrenamientos para categorías a partir de los doce años señalando que en ese caso "si un niño de esa edad que está en esa categoría debe confinarse o se contagia, educación puede facilitarle el trabajo telemáticamente pero si es un niño de siete, ese niño ha perdido el colegio" indicando que se sigue trabajando para poder reactivar el resto de categorías.