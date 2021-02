Fin de semana de partidazos para Palma Futsal, Urbia U Energia y Palmer Alma Mediterránea Palma

Este próximo fin de semana el Palma Futsal, el Urbia U energía y el Palmer Alma Mediterránea Palma afrontan partidos tremendamente importantes y exigentes ya que los tres conjuntos que entrenan en Son Moix se van a ver las caras con equipos más que complicados que pondrán a prueba su fortaleza, en el caso del Palma Futsal y el Urbia, como visitantes y, en el caso del Palmer Alma Mediterránea Palma confirmar su gran momento de forma en el tramo final de la primera fase de la LEB Oro.

El primer equipo en jugar será el Palma Futsal que se enfrentará a las doce del mediodía del sábado al Jimbee Cartagena, segundo clasificado de la Liga y una de las auténticas revelaciones de esta temporada 2020-21. El equipo de Antonio Vadillo buscará auparse precisamente a esa segunda plaza aunque el entrenador del Palma Futsal asegura que el partido no marcará demasiado el futuro de ambos conjuntos. "Ya llevamos mucho tiempo compitiendo con los rivales de arriba, será un partido más. Estamos a dos puntos de ellos, si nos ganan ya estarían a cinco y es una distancia importante, pero creo que no va a reflejar nada de cara al final de la liga porque queda mucha", explica el entrenador andaluz en declaraciones a los medios del club.

Por su parte el Urbia U Energia jugará el sábado por la tarde en casa del Unicaja Costa de Almeria buscando recuperar sensaciones como señala Marcos Dreyer. "Lo bueno de estos partidos es que no hay engaños, si quieres ganar tienes que jugar bien. Si ganamos es porque jugamos bien y no pasa por otro lado. Hay partidos que te dejan en dudas, pero con rivales así una vez has ganado puede haber alguna duda sobre lo que ha hecho el rival, pero para ganar a Almería hay que hacerlo bien sí o sí", apunta Dreyer.

Finalmente, el Palmer Alma Mediterránea Palma jugará el domingo a las 12.30 en Son Moix ante el Covirán Granada en un partido en el que el conjunto de Álex Pérez y Pau Tomàs podría dejar más que encarrilada su presencia en el grupo de ascenso, un hito que, de lograrse, significaría que el equipo ha logrado también la permanencia en la LEB Oro una temporada más. Los mallorquines, eso sí, van a estar muy pendientes de lo que pase hoy en Granada ya que el conjunto nazarí se enfrenta al Almansa en un partido aplazado clave para los intereses mallorquines.