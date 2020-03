Colas en Son Moix este martes,fiebre de fútbol al ponerse a la venta las entradas ante el FC Barcelona

Como estaba previsto, las colas han sido las protagonistas en el Estadio de Son Moix, tras anunciar el RCD Mallorca que ponía a la venta las entradas para el encuentro ante el FC Barcelona este martes.

Había mucha expectación desde hacía semanas para este encuentro, pues hace siete temporadas que el FC Barcelona no visita Son Moix y como ocurriera con el encuentro ante el Real Madrid las colas se han formado desde primera hora de la mañana en el estadio mallorquinista. Algunos han madrugado para poder conseguir las entradas preferidas, habida cuenta del alto precio de las mismas, entre 80 y 290 euros para los no abonados.Los abonados no pagan y tienen descuento para comprar dos entradas para acompañantes con algo de descuento, de 70 a 280 euros. Ante el Real Madrid el RCD Mallorca recaudó más dinero en taquilla que toda la temporada pasada en Segunda A.

El encuentro ante el FC Barcelona es el sábado 14 de Marzo a las 18:30h. Antes deben visitar al Éibar este sábado a las 13h. En la última visita, los azulgrana ganaron por 2-4. Mucho ha llovido, el RCD Mallorca no se parece en nada, y el FC Barcelona casi tampoco. Aún jugaban en el Barcelona jugadores como Valdés, Alves, Mascherano, Cesc, Tello, Xavi, Iniesta, Villa, Pedro o Alexis.

Que estuvieran en aquel Barcelona y vuelvan siete años después a Son Moix están Piqué, Alba, Busquets y Messi.

En el RCD Mallorca formaron ese día Aouate, Ximo, Geromel, Conceicao, Bigas, Pina, Martí, Pereira, Nsue, Hemed y Víctor. También jugaron Marc, Fontàs y Alfaro.

Marcaron por parte local Pereira y Víctor de penalti. Mientras que en el Barça marcaron Messi 2, Xavi y Tello.