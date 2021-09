Fer Niño y Kubo, sin obstáculo para medirse a Villarreal y Real Madrid

Sin cláusula del miedo, el Villarreal y el Real Madrid no incluyeron penalizaciones en las cesiones de Fer Niño y Kubo respectivamente. Ambos futbolistas estarán disponibles por lo tanto para Luis García para poder jugar. Son los dos próximos compromisos del Mallorca, el domingo a las 14h ante el Villarreal en Son Moix, y el miércoles 22 a las 22h en el Santiago Bernabéu.

Aunque las famosas cláusulas del miedo en las cesiones fueron eliminadas y son antirreglamentarias, es cierto que existen condicionantes para evitar que un equipo que disfruta de un jugador cedido lo pueda alinear contra el equipo de origen, y estos condicionantes suelen ser penalizaciones económicas. El mismo RCD Mallorca ha venido empleando en las últimas temporadas en Segunda División dichas penalizaciones para evitar que sus muchos cedidos se enfrentaran al Mallorca.

Pero no es el caso de Villarreal y Real Madrid, todo lo contrario, si los han cedido es porque la intención de ambos clubes es que dos talentos de 20 años jueguen todo lo que sea posible. Fer Niño y Kubo no han esperado y están aprovechando al máximo en este arranque de campeonato la confianza de Luis García Plaza. Su apetito competitivo es voraz, le salgan las cosas o no, ambos futbolistas van a por todas, quieren aprovechar esta cesión al RCD Mallorca al máximo. De momento tanto el delantero como el media punta se han ganado la titularidad y son hoy por hoy dos jugadores clave para el equipo aunque esto no ha hecho más que empezar.

Sigue el problema central.-

El RCD Mallorca no tiene un solo central sano para el encuentro contra el Villarreal pero parece que sí podrá disponer al menos de Martin Valjent, mientras continúa el suspense con Sedlar, que sufrió una lesión en la rodilla. En el caso del eslovaco dijo Luis García que se le dormía la pierna por un golpe en la cadera y eso le provocó el mal control que originó el segundo gol del Athletic. De hecho Valjent fue sustituido a continuación.

Según avanzaba ayer Deportes Cope Baleares, Antonio Raíllo y Franco Russo no estarán disponibles aún esta semana y es poco probable que lo estén tampoco la semana que viene cuando habrá otros dos compromisos, ante el Real Madrid y Osasuna.

Luis García probará a Maffeo y posiblemente algún otro jugador durante la semana por si ha de actuar como central. Battaglia y Antonio Sánchez son alternativas.